https://sputnikarabic.ae/20230810/إعلام-متمردو-النيجر-هددوا-بقتل-بازوم-في-حال-أي-تدخل-عسكري-1079965400.html

إعلام: متمردو النيجر هددوا بقتل بازوم في حال أي تدخل عسكري

إعلام: متمردو النيجر هددوا بقتل بازوم في حال أي تدخل عسكري

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن المتمردين في النيجر أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أنهم سيقتلون الرئيس... 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T17:52+0000

2023-08-10T17:52+0000

2023-08-10T17:52+0000

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وأشارت الصحيفة إلى أن المتمردين أبلغوا نولاند أنهم سيقتلون الرئيس بازوم إذا قرر جيران النيجر التدخل عسكريًا لاستعادة حكم بازوم في البلاد بعد إقالته من السلطة في تمرد عسكري في، 26 تموز/ يوليو.وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير.وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد. وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

https://sputnikarabic.ae/20230810/رئيس-إيكواس-كل-الخيارات-ممكنة-بشأن-الوضع-في-النيجر-بما-في-ذلك-استخدام-القوة-1079963652.html

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