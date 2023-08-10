https://sputnikarabic.ae/20230810/اختبار-بطانية-عسكرية-روسية-مضادة-للقنابل-والشظايا-1079941454.html
اختبار بطانية عسكرية روسية مضادة للقنابل والشظايا
اختبار بطانية عسكرية روسية مضادة للقنابل والشظايا
أجرى معهد أبحاث الصلب اختبارا على غطاء "إيجيس" المضاد للتشظي، وذلك عن طريق تفجير قنابل يدوية قريبة وإطلاق النار عليها بمسدس. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:16+0000
2023-08-10T12:16+0000
2023-08-10T12:16+0000
رصد عسكري
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وأعلنت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "كلاشنيكوف" أن الاختبارات أجريت في موقع الاختبار التابع للمعهد المركزي لبحوث الهندسة الدقيقة في كليموفسك بالقرب من موسكو.ووفقا لها، تم اختبار الغطاء على مسافة بين 3 و 5 أمتار من العينة التسلسلية للبطانية المضادة للتشظي، من خلال تفجير قنابل مختلفة وبالرغم من السرعة الأولية للتشظي البالغة 700 متر في الثانية، إلا أن أكثر من 85 في المئة من شظايا العناصر الضاربة تمكنت من التأثير على البطانية.وأشار المكتب الصحفي لكلاشنيكوف إلى أن "الشظايا التي اخترقت البطانية لا تشكل أيضًا خطرًا على الحياة، لأنها فقدت قدرتها التدميرية وأصبحت قوتها الفتاكة في حدها الأدنى".
https://sputnikarabic.ae/20230810/تخترق-الدرع-الفولاذي-قذيفة-روسية-تطارد-دبابات-الناتو-1079936541.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اختبار بطانية عسكرية روسية مضادة للقنابل والشظايا
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أجرى معهد أبحاث الصلب اختبارا على غطاء "إيجيس" المضاد للتشظي، وذلك عن طريق تفجير قنابل يدوية قريبة وإطلاق النار عليها بمسدس.
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "كلاشنيكوف" أن الاختبارات أجريت في موقع الاختبار التابع للمعهد المركزي لبحوث الهندسة الدقيقة في كليموفسك بالقرب من موسكو.
ووفقا لها، تم اختبار الغطاء على مسافة بين 3 و 5 أمتار من العينة التسلسلية للبطانية المضادة للتشظي، من خلال تفجير قنابل مختلفة وبالرغم من السرعة الأولية للتشظي البالغة 700 متر في الثانية، إلا أن أكثر من 85 في المئة من شظايا العناصر الضاربة تمكنت من التأثير على البطانية.
وأشار المكتب الصحفي لكلاشنيكوف إلى أن "الشظايا التي اخترقت البطانية لا تشكل أيضًا خطرًا على الحياة، لأنها فقدت قدرتها التدميرية وأصبحت قوتها الفتاكة في حدها الأدنى".