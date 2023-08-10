عربي
https://sputnikarabic.ae/20230810/اعتقال-أردني-بزعم-قيامه-بطعن-إسرائيلي-في-تل-أبيب-1079940618.html
اعتقال أردني بزعم قيامه بطعن إسرائيلي في تل أبيب
اعتقال أردني بزعم قيامه بطعن إسرائيلي في تل أبيب
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم اعتقال عامل أردني في تل أبيب، بدعوى قيامه بطعن مستوطن إسرائيلي في أحد مواقف السيارات. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:52+0000
2023-08-10T11:52+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102830/37/1028303762_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_96b8c8083dbe2c75940514d32bf9eace.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن مستوطنا أصيب أثناء تواجده داخل موقف للسيارات، في منطقة بتاح تكفا، حيث وصفت جراحه بالخطيرة.وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصا تبين أنه يحمل الجنسية الأردنية، ولديه تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية.ووفقا للصحيفة، قالت الشرطة إنها تحقق في ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا.وفي السياق، نقل موقع "رؤيا" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الوزارة والسفارة الأردنية لدى تل أبيب لم تتبلغا بخصوص اعتقال إسرائيل شخص يحمل الجنسية الأردنية.وأكد الدبلوماسي الأردني أنه رغم عدم تبلغ الوزارة إلا أنها تتابع الأمر عبر قنواتها الدبلوماسية.
https://sputnikarabic.ae/20230801/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بزعم-محاولته-القيام-بعملية-طعن-1079685132.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102830/37/1028303762_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e1bd35183bf300633af1d7be41943ca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار

اعتقال أردني بزعم قيامه بطعن إسرائيلي في تل أبيب

11:52 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم اعتقال عامل أردني في تل أبيب، بدعوى قيامه بطعن مستوطن إسرائيلي في أحد مواقف السيارات.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن مستوطنا أصيب أثناء تواجده داخل موقف للسيارات، في منطقة بتاح تكفا، حيث وصفت جراحه بالخطيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصا تبين أنه يحمل الجنسية الأردنية، ولديه تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية.
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته القيام بعملية طعن
1 أغسطس, 19:09 GMT
ووفقا للصحيفة، قالت الشرطة إنها تحقق في ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا.
وفي السياق، نقل موقع "رؤيا" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الوزارة والسفارة الأردنية لدى تل أبيب لم تتبلغا بخصوص اعتقال إسرائيل شخص يحمل الجنسية الأردنية.
وأكد الدبلوماسي الأردني أنه رغم عدم تبلغ الوزارة إلا أنها تتابع الأمر عبر قنواتها الدبلوماسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала