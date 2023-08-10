https://sputnikarabic.ae/20230810/اعتقال-أردني-بزعم-قيامه-بطعن-إسرائيلي-في-تل-أبيب-1079940618.html
اعتقال أردني بزعم قيامه بطعن إسرائيلي في تل أبيب
اعتقال أردني بزعم قيامه بطعن إسرائيلي في تل أبيب
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم اعتقال عامل أردني في تل أبيب، بدعوى قيامه بطعن مستوطن إسرائيلي في أحد مواقف السيارات. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:52+0000
2023-08-10T11:52+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن مستوطنا أصيب أثناء تواجده داخل موقف للسيارات، في منطقة بتاح تكفا، حيث وصفت جراحه بالخطيرة.وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصا تبين أنه يحمل الجنسية الأردنية، ولديه تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية.ووفقا للصحيفة، قالت الشرطة إنها تحقق في ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا.وفي السياق، نقل موقع "رؤيا" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الوزارة والسفارة الأردنية لدى تل أبيب لم تتبلغا بخصوص اعتقال إسرائيل شخص يحمل الجنسية الأردنية.وأكد الدبلوماسي الأردني أنه رغم عدم تبلغ الوزارة إلا أنها تتابع الأمر عبر قنواتها الدبلوماسية.
https://sputnikarabic.ae/20230801/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بزعم-محاولته-القيام-بعملية-طعن-1079685132.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار
اعتقال أردني بزعم قيامه بطعن إسرائيلي في تل أبيب
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم اعتقال عامل أردني في تل أبيب، بدعوى قيامه بطعن مستوطن إسرائيلي في أحد مواقف السيارات.
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن مستوطنا أصيب أثناء تواجده داخل موقف للسيارات، في منطقة بتاح تكفا، حيث وصفت جراحه بالخطيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصا تبين أنه يحمل الجنسية الأردنية، ولديه تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية.
ووفقا للصحيفة، قالت الشرطة إنها تحقق في ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا.
وفي السياق، نقل
موقع "رؤيا" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الوزارة والسفارة الأردنية لدى تل أبيب لم تتبلغا بخصوص اعتقال إسرائيل شخص يحمل الجنسية الأردنية.
وأكد الدبلوماسي الأردني أنه رغم عدم تبلغ الوزارة إلا أنها تتابع الأمر عبر قنواتها الدبلوماسية.