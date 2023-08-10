https://sputnikarabic.ae/20230810/اكتشاف-مخلوق-غريب-يمتلك-20-ذراعا-صور--1079964356.html
اكتشاف مخلوق غريب يمتلك 20 ذراعا... صور
اكتشاف مخلوق غريب يمتلك 20 ذراعا... صور
سحب العلماء على متن سفينة أبحاث بالقرب من القارة القطبية الجنوبية شباكهم من مياه المحيط الباردة، ومن بين ما تم اصطيادهم، وجدوا مخلوقا غريبا له 20 ذراعا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T17:41+0000
2023-08-10T17:41+0000
2023-08-10T17:51+0000
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ووفقًا لدراسة نُشرت في 14 يوليو/ تموز، في مجلة "Invertebrate Systematics" كان العلماء يبحثون عن مجموعة من الحيوانات البحرية "الخفية" المعروفة باسم "بروماتشوكرينوس"، أو نجوم ريش القطب الجنوبي.وأشار الباحثون إلى أن نجوم ريش القطب الجنوبي هي حيوانات "كبيرة" يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدما إلى 6500 قدم تحت الماء "ويختلف شكلها" عند السباحة.وجمع الباحثون خلال استطلاعاتهم 8 نجوم ريشة ذات شكل جسم مميز واكتشفوا نوعا جديدا، باسم"بروماتشوكرينوس فراغاريا"، أو نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي.وقالت الدراسة إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي لها 20 ذراعا متفرعة من جسمها المركزي "الشبيه بالفراولة".وتظهر الصور أن الأنواع الجديدة لها نوعان من الملحقات، وتبدو أذرعها السفلية الأقصر مخططة ووعرة تقريبًا، بينما تبدو أذرعها العلوية الأطول مصقولة بالريش وناعمة تقريبًا.وأطلق الباحثون على هذا النوع الجديد "فراولة "بسبب" تشابه شكل (الجسم) مع الفراولة، بحسب "sports.yahoo".وقال الباحثون إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي عثر عليها في جميع أنحاء المحيط الجنوبي من أعماق تتراوح بين نحو 215 قدمًا ونحو 3840 قدمًا.
https://sputnikarabic.ae/20230810/دراسة-تكشف-سبب-انجذاب-تمساح-النيل-للأطفال-الرضع--1079951406.html
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البيئة, منوعات
اكتشاف مخلوق غريب يمتلك 20 ذراعا... صور
17:41 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 17:51 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
سحب العلماء على متن سفينة أبحاث بالقرب من القارة القطبية الجنوبية شباكهم من مياه المحيط الباردة، ومن بين ما تم اصطيادهم، وجدوا مخلوقا غريبا له 20 ذراعا.
ووفقًا لدراسة نُشرت في 14 يوليو/ تموز، في مجلة "Invertebrate Systematics" كان العلماء يبحثون عن مجموعة من الحيوانات البحرية "الخفية" المعروفة باسم "بروماتشوكرينوس"، أو نجوم ريش القطب الجنوبي.
وأشار الباحثون إلى أن نجوم ريش القطب الجنوبي هي حيوانات "كبيرة" يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدما إلى 6500 قدم تحت الماء "ويختلف شكلها" عند السباحة.
وجمع الباحثون خلال استطلاعاتهم 8 نجوم ريشة ذات شكل جسم مميز واكتشفوا نوعا جديدا، باسم"بروماتشوكرينوس فراغاريا"، أو نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي.
وقالت الدراسة إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي لها 20 ذراعا متفرعة من جسمها المركزي "الشبيه بالفراولة".
ولفت الباحثون إلى أنه يمكن أن يتراوح لونه من "أرجواني" إلى "ضارب إلى الحمرة الداكنة" ولم يقدم الباحثون قياسات للحجم الكلي للحيوان.
وتظهر الصور أن الأنواع الجديدة لها نوعان من الملحقات، وتبدو أذرعها السفلية الأقصر مخططة ووعرة تقريبًا، بينما تبدو أذرعها العلوية الأطول مصقولة بالريش وناعمة تقريبًا.
وأطلق الباحثون على هذا النوع الجديد "فراولة "بسبب" تشابه شكل (الجسم) مع الفراولة، بحسب "sports.yahoo".
وقال الباحثون إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي عثر عليها في جميع أنحاء المحيط الجنوبي من أعماق تتراوح بين نحو 215 قدمًا ونحو 3840 قدمًا.