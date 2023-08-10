https://sputnikarabic.ae/20230810/الأمن-الروسي-يعتقل-متورطا-بالعمل-لصالح-المخابرات-الأوكرانيةفيديو-1079933774.html
الأمن الروسي يعتقل متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية...فيديو
الأمن الروسي يعتقل متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية...فيديو
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أحد سكان مقاطعة سامارا، متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T08:54+0000
2023-08-10T08:54+0000
2023-08-10T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وتظهر المشاهد اعتقال أحد سكان مقاطعة سامارا الروسية أثناء قيامه بتصوير القوافل العسكرية الروسية بهدف تسليمها إلى الأجهزة الخاصة الأوكرانية.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تواصل المشتبه به مع ممثل الأجهزة الخاصة الأوكرانية عن طريق وسيط، وبناء على تعليماتهم، صور حركة القطارات العسكرية في المنطقة وأرسل صورا مع تعليقات حول وكمية العتاد العسكري".وبحسب الأمن الفيدرالي، يشتبه به في إرسال صور وفيديوهات حركة قطارات عسكرية روسية ومعلومات عن حركتها إلى الخدمات الخاصة الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الأمن الروسي يعتقل متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية...فيديو
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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أحد سكان مقاطعة سامارا، متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية.
وتظهر المشاهد اعتقال أحد سكان مقاطعة سامارا الروسية أثناء قيامه بتصوير القوافل العسكرية الروسية بهدف تسليمها إلى الأجهزة الخاصة الأوكرانية.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تواصل المشتبه به مع ممثل الأجهزة الخاصة الأوكرانية عن طريق وسيط، وبناء على تعليماتهم، صور حركة القطارات العسكرية في المنطقة وأرسل صورا مع تعليقات حول وكمية العتاد العسكري".
وبحسب الأمن الفيدرالي، يشتبه به في إرسال صور وفيديوهات حركة قطارات عسكرية روسية ومعلومات عن حركتها إلى الخدمات الخاصة الأوكرانية.