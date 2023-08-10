عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/الأمن-الروسي-يعتقل-متورطا-بالعمل-لصالح-المخابرات-الأوكرانيةفيديو-1079933774.html
الأمن الروسي يعتقل متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية...فيديو
الأمن الروسي يعتقل متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية...فيديو
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أحد سكان مقاطعة سامارا، متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T08:54+0000
2023-08-10T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104463/10/1044631093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a87012cca75dfbe3cdf6663cdd643aa.jpg
وتظهر المشاهد اعتقال أحد سكان مقاطعة سامارا الروسية أثناء قيامه بتصوير القوافل العسكرية الروسية بهدف تسليمها إلى الأجهزة الخاصة الأوكرانية.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تواصل المشتبه به مع ممثل الأجهزة الخاصة الأوكرانية عن طريق وسيط، وبناء على تعليماتهم، صور حركة القطارات العسكرية في المنطقة وأرسل صورا مع تعليقات حول وكمية العتاد العسكري".وبحسب الأمن الفيدرالي، يشتبه به في إرسال صور وفيديوهات حركة قطارات عسكرية روسية ومعلومات عن حركتها إلى الخدمات الخاصة الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104463/10/1044631093_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92b32072163e2f5ad7f7dde6b0601bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الأمن الروسي يعتقل متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية...فيديو

08:54 GMT 10.08.2023
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أحد سكان مقاطعة سامارا، متورطا بالعمل لصالح المخابرات الأوكرانية.
وتظهر المشاهد اعتقال أحد سكان مقاطعة سامارا الروسية أثناء قيامه بتصوير القوافل العسكرية الروسية بهدف تسليمها إلى الأجهزة الخاصة الأوكرانية.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تواصل المشتبه به مع ممثل الأجهزة الخاصة الأوكرانية عن طريق وسيط، وبناء على تعليماتهم، صور حركة القطارات العسكرية في المنطقة وأرسل صورا مع تعليقات حول وكمية العتاد العسكري".
وبحسب الأمن الفيدرالي، يشتبه به في إرسال صور وفيديوهات حركة قطارات عسكرية روسية ومعلومات عن حركتها إلى الخدمات الخاصة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала