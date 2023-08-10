https://sputnikarabic.ae/20230810/الازدواجية-الأوروبية-في-ملف-الهجرة-غير-الشرعية-ولجوء-الشباب-للـ-الزّواج-المزيف-1079957619.html
"الازدواجية الأوروبية" في ملف الهجرة غير الشرعية... ولجوء الشباب للـ "الزّواج المزيف".
"الازدواجية الأوروبية" في ملف الهجرة غير الشرعية... ولجوء الشباب للـ "الزّواج المزيف".
في حلقة اليوم: أزمة الهجرة غير الشرعية والمشاكل التي تواجهها الحكومة التونسية في حماية حدودها، ومشكلة "الزواج المزيّف" ومنح التأشيرات للتونسيين إلى فرنسا، قصة... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:24+0000
2023-08-10T14:24+0000
2023-08-10T14:24+0000
راديو
صدى الحياة
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"الازدواجية الأوروبية" في ملف الهجرة غير الشرعية... ولجوء الشباب للـ "الزّواج المزيف".
"الازدواجية الأوروبية" في ملف الهجرة غير الشرعية... ولجوء الشباب للـ "الزّواج المزيف".
هل يحدّ القانون الفرنسي من مشكلة الزّواج المزيف؟يبقى الحلم الأوروبي هاجس الشباب العربي للعيش في الدّول الأوروبية والزّواج من أوروبيات شقراوات، ولا مشكلة أمام الفوارق الاجتماعية والدّينية والثّقافية، فالأهم من هذا هو الارتباط وإن كان مؤقتا او "مزيفا"، ليكون الطريق الأسهل للحصول على أوراق ثبوتية وإقامة ووضعية نظامية هناك.حقيقة لا يمكن إنكارها، أحلام كثيرة يستطيع المغترب في الدول الأوروبية والغربية تحقيقها وإيجاد مكانة لنفسه وتحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي وحتى الفكري والثقافي، ولكن تبقى العقبة الأساسية أمامهم هي الحصول على تأشيرة للقارة الأوروبية، فهل يحدّ القانون الفرنسي من مشكلة الزّواج المزيف وينعش الهجرة غير الشرعية من جديد؟.حول هذا الموضوع، قال الحقوقي التّونسي والمحامي، الأستاذ حازم القصوري لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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"الازدواجية الأوروبية" في ملف الهجرة غير الشرعية... ولجوء الشباب للـ "الزّواج المزيف".
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في حلقة اليوم: أزمة الهجرة غير الشرعية والمشاكل التي تواجهها الحكومة التونسية في حماية حدودها، ومشكلة "الزواج المزيّف" ومنح التأشيرات للتونسيين إلى فرنسا، قصة فتاة كفيفة بلغت القمة بعزيمة من فولاذ، طفل يبيع دجاجتين بـ 12 ألف دولار لإنقاذ أخيه من السّرطان، محكمة سعودية تسحب ولاية تزويج معلمة من أهلها.
هل يحدّ القانون الفرنسي من مشكلة الزّواج المزيف؟
يبقى الحلم الأوروبي هاجس الشباب العربي للعيش في الدّول الأوروبية والزّواج من أوروبيات شقراوات، ولا مشكلة أمام الفوارق الاجتماعية والدّينية والثّقافية، فالأهم من هذا هو الارتباط وإن كان مؤقتا او "مزيفا"، ليكون الطريق الأسهل للحصول على أوراق ثبوتية وإقامة ووضعية نظامية هناك.
حقيقة لا يمكن إنكارها، أحلام كثيرة يستطيع المغترب في الدول الأوروبية والغربية تحقيقها وإيجاد مكانة لنفسه وتحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي وحتى الفكري والثقافي، ولكن تبقى العقبة الأساسية أمامهم هي الحصول على تأشيرة للقارة الأوروبية، فهل يحدّ القانون الفرنسي من مشكلة الزّواج المزيف وينعش الهجرة غير الشرعية من جديد؟.
حول هذا الموضوع، قال الحقوقي التّونسي والمحامي، الأستاذ حازم القصوري لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ تونس لديها رؤية واضحة بخصوص الهجرة ويفترض وجود مؤتمر دولي لمناقشة القضايا العالقة، ومن بينها التونسيون الذين يقومون بالزواج أو بعلاقات عمل أو غيرها، فرنسا تحاول تضخيم الأمر وتهويل فيما يتعلّق بالزواج الأبيض أو الشّكلي، وهم يحاولون إيجاد قيود على سفر الناس من الجالية العربية والأفريقية خاصة إلى أراضيهم، هناك فرنسيون لهم وضعية غير قانونية في بلادنا أيضا، نحن ندعو إلى إيجاد حل نهائي لهذا الملف".
وأشار المحامي القصوري إلى أنّ "هناك إزدواجية للمعايير في التعاطي مع هذا الملف، وهذا خطير جدا ويشكل ضربا للعلاقات التاريخية بين فرنسا وتونس، والدول الأوروبية لا تتعامل بشكل إنساني مع الأشخاص الذين يلجؤون للهجرة غير الشرعية، بل يرفعون فقط الشعارات المنادية بحقوق الإنسان، والزعيم الجزائري هواري بومدين قالها يوما "هذا العالم فصل في غيابنا"، ولكن نحن الآن في حقبة العالم يفصل في حضورنا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...