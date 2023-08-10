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https://sputnikarabic.ae/20230810/البجعة-البيضاء-تنفذ-مهمة-فوق-القطب-الشمالي-بدرع-من-مقاتلات-سو-35-فيديو-1079958015.html
"البجعة البيضاء" تنفذ مهمة فوق القطب الشمالي بدرع من مقاتلات "سو 35"... فيديو
"البجعة البيضاء" تنفذ مهمة فوق القطب الشمالي بدرع من مقاتلات "سو 35"... فيديو
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-160" (البجعة البيضاء) أكملتا مهمة استغرقت 8 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:32+0000
2023-08-10T14:32+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وبحسب بيان الدفاع: "أكملت حاملتا صواريخ "تو-160" الاستراتيجية رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والمحيط المتجمد الشمالي لمدة 8 ساعات".وأشار بيان الدفاع إلى أنه من قبل أطقم طائرات "سو-35إس" تم توفير حراسة للمقاتلتين.وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش: "تم تنفيذ الرحلة وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وأضاف: "الطيران البعيد المدى يحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

"البجعة البيضاء" تنفذ مهمة فوق القطب الشمالي بدرع من مقاتلات "سو 35"... فيديو

14:32 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Skrinnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الاستراتيجية تو-160
القاذفة الاستراتيجية تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Skrinnikov
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-160" (البجعة البيضاء) أكملتا مهمة استغرقت 8 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والمحيط المتجمد الشمالي.
وبحسب بيان الدفاع: "أكملت حاملتا صواريخ "تو-160" الاستراتيجية رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والمحيط المتجمد الشمالي لمدة 8 ساعات".
وأشار بيان الدفاع إلى أنه من قبل أطقم طائرات "سو-35إس" تم توفير حراسة للمقاتلتين.
وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش: "تم تنفيذ الرحلة وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وأضاف: "الطيران البعيد المدى يحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".
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