https://sputnikarabic.ae/20230810/البيت-الأبيض-نقل-إيران-5-أمريكيين-محتجزين-لديها-إلى-الإقامة-الجبرية-خطوة-مشجعة-1079966015.html
البيت الأبيض: نقل إيران 5 أمريكيين محتجزين لديها إلى الإقامة الجبرية خطوة مشجعة
البيت الأبيض: نقل إيران 5 أمريكيين محتجزين لديها إلى الإقامة الجبرية خطوة مشجعة
وصفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون، اليوم الخميس، نقل إيران 5 مواطنين أمريكيين محتجزين من السجن إلى وضعهم رهن الإقامة الجبرية... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T18:21+0000
2023-08-10T18:21+0000
2023-08-10T18:21+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وأوضحت واتسون في بيان: "تلقينا تأكيدا بأن إيران أفرجت عن خمسة أمريكيين اعتقلوا ظلما ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة.وذكرت الصحيفة عن مصادر: "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".أعلن وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، منتصف حزيران/يونيو الماضي، أن أمريكا وإيران اقتربتا من الوصول إلى اتفاق لإفراج طهران عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها، مقابل السماح لها بالوصول إلى الأموال المجمدة، بسبب العقوبات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230810/وزير-الخارجية-الإيراني-نتبادل-الرسائل-بصورة-غير-مباشرة-مع-أمريكا-عبر-وسطاء-1079956007.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: نقل إيران 5 أمريكيين محتجزين لديها إلى الإقامة الجبرية خطوة مشجعة
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون، اليوم الخميس، نقل إيران 5 مواطنين أمريكيين محتجزين من السجن إلى وضعهم رهن الإقامة الجبرية بالخطوة المشجعة.
وأوضحت واتسون في بيان: "تلقينا تأكيدا بأن إيران أفرجت عن خمسة أمريكيين اعتقلوا ظلما ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية".
وأضاف البيان: "المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة ما زالت مستمرة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة.
وذكرت الصحيفة عن مصادر: "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".
أعلن وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، منتصف حزيران/يونيو الماضي، أن أمريكا وإيران اقتربتا من الوصول إلى اتفاق لإفراج طهران عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها، مقابل السماح لها بالوصول إلى الأموال المجمدة، بسبب العقوبات الأمريكية.