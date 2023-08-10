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الجيش البولندي يعلن فقدان "رأس صاروخ" قرب الحدود البيلاروسية
الجيش البولندي يعلن فقدان "رأس صاروخ" قرب الحدود البيلاروسية
أعلن الجيش البولندي عن فقدان رأس صاروخ هليكوبتر على الحدود مع بيلاروسيا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T09:12+0000
2023-08-10T09:12+0000
بولندا
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وبحسب بيان الجيش: "نبلغكم أنه على الحدود مع بيلاروسيا، تقوم القوات البولندية بعمليات مكثفة باستخدام معدات متخصصة تهدف إلى ضمان الأمن".في الوقت نفسه، يدّعي الجيش أن الرأس الصاروخي المفقود لا يشكل تهديدا.وجاء في بيان الجيش: "نظرا لحقيقة أن البحث عن الرأس لم يسفرعن نتائج بعد، فقد أبلغنا أنه يحتوي على حماية ولا يشكل خطرا".ويزعم الجيش البولندي أنه تعرض لحوادث مماثلة خلال مهمة في أفغانستان، حيث "بعد القيام بطلعات قتالية ظهرت حالات تم الكشف عن عدم وجود أجزاء من المعدات".وفي وقت سابق، نقلت بولندا عددا كبيرا من قوات الجيش، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر القتالية، إلى الحدود مع بيلاروسيا.قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في مقابلة إذاعية، إن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرقي البلاد لحراسة الحدود مع بيلاروسيا.صرح الوزير بلاشتشاك: "سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".
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بولندا, العالم
بولندا, العالم

الجيش البولندي يعلن فقدان "رأس صاروخ" قرب الحدود البيلاروسية

09:12 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوركتيبة الناتو منتشرة في بولندا
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
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أعلن الجيش البولندي عن فقدان رأس صاروخ هليكوبتر على الحدود مع بيلاروسيا.
وبحسب بيان الجيش: "نبلغكم أنه على الحدود مع بيلاروسيا، تقوم القوات البولندية بعمليات مكثفة باستخدام معدات متخصصة تهدف إلى ضمان الأمن".

وأضاف: "يوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من المهام القتالية على إحدى المروحيات التي تقوم بدوريات في المنطقة الحدودية، لم يكن هناك فتيل في أحد الصواريخ".

في الوقت نفسه، يدّعي الجيش أن الرأس الصاروخي المفقود لا يشكل تهديدا.
وجاء في بيان الجيش: "نظرا لحقيقة أن البحث عن الرأس لم يسفرعن نتائج بعد، فقد أبلغنا أنه يحتوي على حماية ولا يشكل خطرا".

وأشار الجيش: "سنواصل البحث عن الجهاز، ومثل هذه المواقف تحدث أثناء العمليات العسكرية".

ويزعم الجيش البولندي أنه تعرض لحوادث مماثلة خلال مهمة في أفغانستان، حيث "بعد القيام بطلعات قتالية ظهرت حالات تم الكشف عن عدم وجود أجزاء من المعدات".
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وفي وقت سابق، نقلت بولندا عددا كبيرا من قوات الجيش، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر القتالية، إلى الحدود مع بيلاروسيا.
قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في مقابلة إذاعية، إن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرقي البلاد لحراسة الحدود مع بيلاروسيا.
صرح الوزير بلاشتشاك: "سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".
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