https://sputnikarabic.ae/20230810/الجيش-اللبناني-الشاحنة-المنقلبة-كانت-تحمل-ذخائر-ونقلت-إلى-مركز-عسكري-1079934703.html

الجيش اللبناني: الشاحنة المنقلبة كانت تحمل ذخائر ونقلت إلى مركز عسكري

الجيش اللبناني: الشاحنة المنقلبة كانت تحمل ذخائر ونقلت إلى مركز عسكري

أعلن الجيش اللبناني أنه لدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي، ما أدى إلى سقوط قتيلين. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T09:29+0000

2023-08-10T09:29+0000

2023-08-10T09:29+0000

لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104530/66/1045306613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98c82f4c48fca1cb265236116d7cfa39.jpg

الكحالة- سبوتنيك. قال الجيش اللبناني في بيان: "حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".وأكد الجيش اللبناني أنه "بتاريخ 10أغسطس/آب عند الساعة 4 فجرا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة".وأصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا، تعقيبًا على حادثة انقلاب الشاحنة في منطقة الكحالة اللبنانية، أوضحت فيه أنه "أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة".وتابع: "وفي ‏ما كان المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمّع عدد من المسلحين من ‏الميليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث بدؤوا برمي الحجارة أولاً ثم بإطلاق النار ما أسفر عن ‏إصابة أحد الأخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر إلى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقاً".وأصدر أهالي منطقة الكحالة اللبنانية بياناً أوضحوا فيه: "مسلحين أطلقوا النار بالبلدة ما أدى لمقتل الشاب فادي بجاني، واتخذنا قرارا بإبقاء قطع الطريق الدولية بالاتجاهين".وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا أوضح فيه أنه تواصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون لمتابعة الحادثة. وطالب ميقاتي جميع الأطراف بالتحلي بالهدوء والصبر بانتظار نتيجة التحقيقات.

https://sputnikarabic.ae/20230809/إشكال-مسلح-في-جبل-لبنان-إثر-انقلاب-شاحنة-لـحزب-الله-ودعوات-سياسية-للتهدئة--1079924905.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم العربي