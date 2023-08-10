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الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:25+0000
2023-08-10T12:25+0000
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وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عمل على تحديث قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين والواقع عليهم عقوبات والذين من بينهم رياض سلامة".يذكر أن رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.
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العالم العربي, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق

12:25 GMT 10.08.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عمل على تحديث قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين والواقع عليهم عقوبات والذين من بينهم رياض سلامة".
يذكر أن رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
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وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.
وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.
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