https://sputnikarabic.ae/20230810/الداخلية-العراقية-تنطلق-حملة-تفتيش-عن-السلاح-غير-المرخص-في-بغداد-1079968935.html
الداخلية العراقية تطلق حملة تفتيش عن السلاح غير المرخص في بغداد
الداخلية العراقية تطلق حملة تفتيش عن السلاح غير المرخص في بغداد
أطلقت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس، حملة تفتيش عن السلاح غير المرخص في مناطق ناحية الوحدة ومجمع الإحسان وجسر ديالى في العاصمة بغداد. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T21:31+0000
2023-08-10T21:31+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن حملة التفتيش تأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة.وأضاف البيان أن التفتيش عن الأسلحة غير المرخصة يستهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على 21 بندقية مختلفة الأنواع ومسدسين و 6 مخازن بندقية و 15 إطلاقة بندقية كلاشنكوف، وقد تم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصوليا.وفي وقت سابق، عقد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز الماضي، اجتماعا أمنيا موسعا لبحث الإجراءات الأمنية والخدمية المتعلقة بزيارتي عاشوراء والأربعينية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن الشمري، الذي يرأس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على زيارتي العاشر من محرم الحرام والأربعينية، عقد اجتماعًا واسعًا بحضور قائد القوات البرية ووكيلي الوزارة لشؤون الاستخبارات وشؤون الشرطة ومدير متابعة مكتب رئيس الوزراء والمعاون الأمني لرئيس جهاز الأمن الوطني ومعاون رئيس أركان الحشد الشعبي للعمليات وعدد من القادة والضباط في وزارة الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20230809/تركيا-تعلن-مقتل-وإصابة-خمسة-من-جنودها-في-العراق-1079923178.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
الداخلية العراقية تطلق حملة تفتيش عن السلاح غير المرخص في بغداد
21:31 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 21:41 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
أطلقت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس، حملة تفتيش عن السلاح غير المرخص في مناطق ناحية الوحدة ومجمع الإحسان وجسر ديالى في العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن حملة التفتيش تأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف البيان أن التفتيش عن الأسلحة غير المرخصة يستهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على 21 بندقية مختلفة الأنواع ومسدسين و 6 مخازن بندقية و 15 إطلاقة بندقية كلاشنكوف، وقد تم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصوليا.
وفي وقت سابق، عقد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز الماضي، اجتماعا أمنيا موسعا لبحث الإجراءات الأمنية والخدمية المتعلقة بزيارتي عاشوراء والأربعينية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن الشمري، الذي يرأس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على زيارتي العاشر من محرم الحرام والأربعينية، عقد اجتماعًا واسعًا بحضور قائد القوات البرية ووكيلي الوزارة لشؤون الاستخبارات وشؤون الشرطة ومدير متابعة مكتب رئيس الوزراء والمعاون الأمني لرئيس جهاز الأمن الوطني ومعاون رئيس أركان الحشد الشعبي للعمليات وعدد من القادة والضباط في وزارة الداخلية.