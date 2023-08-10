https://sputnikarabic.ae/20230810/الدفاع-الجوي-الروسي-ووسائل-الحرب-الإلكترونية-تدمر-وتعترض-11-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-سيفاستوبول--1079927546.html

الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في موسكو وسيفاستوبول

الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في موسكو وسيفاستوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية في مقاطعتي كالوغا وموسكو، بالإضافة إلى مدينة سيفاستوبول. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T03:06+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تمكنا هذه الليلة من إفشال محاولات لنظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في مناطق مقاطعة كالوغا وموسكو، وكذلك في مدينة سيفاستوبول".وأضاف البيان أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو باستخدام أنظمة الدفاع الجوي في منطقة مالوياروسلاف بمقاطعة كالوغا ومنطقة أودينتسوفسكي بمقاطعة موسكو.وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير الطائرتين المسيرتين، بالإضافة إلى اعتراض 9 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية قرب مدينة سيفاستوبول. وأوضح البيان أن جميع الطائرات المسيرة فشلت في تحقيق أهدافها وسقطت في البحر الأسود دون وقوع أي إصابات أو أضرار.وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في وقت سابق اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة، واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى بالقرب من منطقة الطريق الدائري المركزي".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 6 أغسطس/آب، التصدي لمحاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت إسقاط المسيرة فوق منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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