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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/الدفاع-الجوي-الروسي-ووسائل-الحرب-الإلكترونية-تدمر-وتعترض-11-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-سيفاستوبول--1079927546.html
الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في موسكو وسيفاستوبول
الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في موسكو وسيفاستوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية في مقاطعتي كالوغا وموسكو، بالإضافة إلى مدينة سيفاستوبول. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T03:06+0000
2023-08-10T03:12+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تمكنا هذه الليلة من إفشال محاولات لنظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في مناطق مقاطعة كالوغا وموسكو، وكذلك في مدينة سيفاستوبول".وأضاف البيان أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو باستخدام أنظمة الدفاع الجوي في منطقة مالوياروسلاف بمقاطعة كالوغا ومنطقة أودينتسوفسكي بمقاطعة موسكو.وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير الطائرتين المسيرتين، بالإضافة إلى اعتراض 9 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية قرب مدينة سيفاستوبول. وأوضح البيان أن جميع الطائرات المسيرة فشلت في تحقيق أهدافها وسقطت في البحر الأسود دون وقوع أي إصابات أو أضرار.وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في وقت سابق اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة، واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى بالقرب من منطقة الطريق الدائري المركزي".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 6 أغسطس/آب، التصدي لمحاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت إسقاط المسيرة فوق منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230810/عمدة-موسكو-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرتين-مسيرتين-كانتا-تحلقان-باتجاه-المدينة-1079927294.html
https://sputnikarabic.ae/20230810/الطوارئ-الروسية-اندلاع-حريق-في-منطقة-دوموديدوفو-بضواحي-العاصمة-موسكو-1079926875.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في موسكو وسيفاستوبول

03:06 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 03:12 GMT 10.08.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية في مقاطعتي كالوغا وموسكو، بالإضافة إلى مدينة سيفاستوبول.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تمكنا هذه الليلة من إفشال محاولات لنظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في مناطق مقاطعة كالوغا وموسكو، وكذلك في مدينة سيفاستوبول".
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت ليخاتشوفا، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة
02:23 GMT
وأضاف البيان أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو باستخدام أنظمة الدفاع الجوي في منطقة مالوياروسلاف بمقاطعة كالوغا ومنطقة أودينتسوفسكي بمقاطعة موسكو.
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير الطائرتين المسيرتين، بالإضافة إلى اعتراض 9 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية قرب مدينة سيفاستوبول. وأوضح البيان أن جميع الطائرات المسيرة فشلت في تحقيق أهدافها وسقطت في البحر الأسود دون وقوع أي إصابات أو أضرار.
وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في وقت سابق اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة، واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى بالقرب من منطقة الطريق الدائري المركزي".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
موظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في منطقة دوموديدوفو بضواحي العاصمة موسكو
00:29 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 6 أغسطس/آب، التصدي لمحاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت إسقاط المسيرة فوق منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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