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https://sputnikarabic.ae/20230810/الرئيس-التونسي-يعتبر-الذكاء-الاصطناعي-تهديدا-للفكر-البشري-1079951098.html
الرئيس التونسي يعتبر الذكاء الاصطناعي تهديدا للفكر البشري
الرئيس التونسي يعتبر الذكاء الاصطناعي تهديدا للفكر البشري
حضر الرئيس التونسي، قيس سعيد، موكب احتفال يوم العلم، يوم الخميس، وحذر خلاله من المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على البشرية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:46+0000
2023-08-10T12:46+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
منظمة الأمم المتحدة
أخبار الذكاء الاصطناعي
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ونقلت قناة "نسمة" عن سعيد قلقه بشأن الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه "ذكاء بالتأكيد، ولكنه في جوهره يهدد الفكر البشري".واستشهد الرئيس التونسي بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من "مخاطر الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي في أغراض إرهابية وإجرامية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مستويات مرعبة من الوفيات والدمار النفسي العميق".وأضاف الرئيس سعيّد أن تصريح غوتيريش يكشف عن "هذا الخطر الجمّ الذي يهدد الجنس البشري"، وأكد أن الذكاء الاصطناعي يشمل "أنواعًا من الأسلحة ذاتية التشغيل أو الطائرات بدون طيار التي يتحكم فيها طرف واحد فقط".يذكر أن غوتيريش كان قد ذكر في ملاحظاته خلال نقاش مجلس الأمن بشأن الذكاء الاصطناعي أنه "يمكن أيضا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل أصحاب النوايا الخبيثة، ويمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تساعد الناس على إيذاء أنفسهم وبعضهم بعضا على نطاق واسع".وأوضح أن "تأكيد ميثاق [الأمم المتحدة] على حماية الأجيال المقبلة، يمنحنا تفويضا واضحا لجمع جميع أصحاب المصلحة معا حول التخفيف الجماعي للمخاطر العالمية الطويلة الأجل، ويشكل الذكاء الاصطناعي مثل هذا الخطر".وأضاف أن "الأمم المتحدة ترحب بدعوات الدول الأعضاء لإنشاء كيان جديد للأمم المتحدة لدعم الحاجة إلى اللوائح".ووفقا لغوتيريش، فإن "جهاز الأمم المتحدة الجديد يمكن أن يكون مستوحى من نماذج، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة الطيران المدني الدولي".
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, منظمة الأمم المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, منظمة الأمم المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار

الرئيس التونسي يعتبر الذكاء الاصطناعي تهديدا للفكر البشري

12:46 GMT 10.08.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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حضر الرئيس التونسي، قيس سعيد، موكب احتفال يوم العلم، يوم الخميس، وحذر خلاله من المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على البشرية.
ونقلت قناة "نسمة" عن سعيد قلقه بشأن الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه "ذكاء بالتأكيد، ولكنه في جوهره يهدد الفكر البشري".
واستشهد الرئيس التونسي بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من "مخاطر الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي في أغراض إرهابية وإجرامية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مستويات مرعبة من الوفيات والدمار النفسي العميق".
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وأضاف الرئيس سعيّد أن تصريح غوتيريش يكشف عن "هذا الخطر الجمّ الذي يهدد الجنس البشري"، وأكد أن الذكاء الاصطناعي يشمل "أنواعًا من الأسلحة ذاتية التشغيل أو الطائرات بدون طيار التي يتحكم فيها طرف واحد فقط".
يذكر أن غوتيريش كان قد ذكر في ملاحظاته خلال نقاش مجلس الأمن بشأن الذكاء الاصطناعي أنه "يمكن أيضا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل أصحاب النوايا الخبيثة، ويمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تساعد الناس على إيذاء أنفسهم وبعضهم بعضا على نطاق واسع".
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وأوضح أن "تأكيد ميثاق [الأمم المتحدة] على حماية الأجيال المقبلة، يمنحنا تفويضا واضحا لجمع جميع أصحاب المصلحة معا حول التخفيف الجماعي للمخاطر العالمية الطويلة الأجل، ويشكل الذكاء الاصطناعي مثل هذا الخطر".
وأضاف أن "الأمم المتحدة ترحب بدعوات الدول الأعضاء لإنشاء كيان جديد للأمم المتحدة لدعم الحاجة إلى اللوائح".
ووفقا لغوتيريش، فإن "جهاز الأمم المتحدة الجديد يمكن أن يكون مستوحى من نماذج، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة الطيران المدني الدولي".
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