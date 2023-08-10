https://sputnikarabic.ae/20230810/الرئيس-التونسي-يعتبر-الذكاء-الاصطناعي-تهديدا-للفكر-البشري-1079951098.html

الرئيس التونسي يعتبر الذكاء الاصطناعي تهديدا للفكر البشري

الرئيس التونسي يعتبر الذكاء الاصطناعي تهديدا للفكر البشري

حضر الرئيس التونسي، قيس سعيد، موكب احتفال يوم العلم، يوم الخميس، وحذر خلاله من المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على البشرية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T12:46+0000

2023-08-10T12:46+0000

2023-08-10T12:46+0000

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ونقلت قناة "نسمة" عن سعيد قلقه بشأن الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه "ذكاء بالتأكيد، ولكنه في جوهره يهدد الفكر البشري".واستشهد الرئيس التونسي بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من "مخاطر الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي في أغراض إرهابية وإجرامية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مستويات مرعبة من الوفيات والدمار النفسي العميق".وأضاف الرئيس سعيّد أن تصريح غوتيريش يكشف عن "هذا الخطر الجمّ الذي يهدد الجنس البشري"، وأكد أن الذكاء الاصطناعي يشمل "أنواعًا من الأسلحة ذاتية التشغيل أو الطائرات بدون طيار التي يتحكم فيها طرف واحد فقط".يذكر أن غوتيريش كان قد ذكر في ملاحظاته خلال نقاش مجلس الأمن بشأن الذكاء الاصطناعي أنه "يمكن أيضا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل أصحاب النوايا الخبيثة، ويمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تساعد الناس على إيذاء أنفسهم وبعضهم بعضا على نطاق واسع".وأوضح أن "تأكيد ميثاق [الأمم المتحدة] على حماية الأجيال المقبلة، يمنحنا تفويضا واضحا لجمع جميع أصحاب المصلحة معا حول التخفيف الجماعي للمخاطر العالمية الطويلة الأجل، ويشكل الذكاء الاصطناعي مثل هذا الخطر".وأضاف أن "الأمم المتحدة ترحب بدعوات الدول الأعضاء لإنشاء كيان جديد للأمم المتحدة لدعم الحاجة إلى اللوائح".ووفقا لغوتيريش، فإن "جهاز الأمم المتحدة الجديد يمكن أن يكون مستوحى من نماذج، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة الطيران المدني الدولي".

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