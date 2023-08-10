https://sputnikarabic.ae/20230810/الشرطة-الأردنية-توقف-شخصا-لقيادة-سيارته-عن-بعد-1079929299.html
الشرطة الأردنية توقف شخصا لقيادة سيارته عن بعد
الشرطة الأردنية توقف شخصا لقيادة سيارته عن بعد
أوقفت الشرطة الأردنية، اليوم الخميس، شخصا لمدة 14 يوما، بعد ضبطه يقود سيارته عن بعد دون الجلوس على مقعد السائق. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T06:27+0000
2023-08-10T06:27+0000
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وأوضحت صحيفة "الدستور" الأردنية أن الشخص المخالف كان يقود سيارته من خلال التحكم عن بعد (تقنية القيادة الذاتية) على شارع الستين في محافظة السلط.وأوضحت إذاعة الأمن العام الأردنية أنه تم توقيف الشخص الذي استخدم تقنية القيادة الذاتية لعدم جاهزية الطرق لاستخدام هذه التقنية في الوقت الحالي.يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلؤسوف، أعلن في يونيو/ حزيران الماضي، موعد بدء روسيا اختبارات المركبات الذاتية القيادة بالكامل.وأوضح بيلؤسوف أنه من الممكن أن تبدأ روسيا ما بين عامي 2025-2026 بدء اختبارات المركبات ذاتية القيادة بالكامل، وذلك بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة لتلك السيارات.تأتي تصريحات المسؤول الروسي بعدما بدأت، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أولى شاحنات "كاماز" الذاتية القيادة في التنقل بين سان بطرسبورغ وموسكو على الطرق السريعة العامة لنقل البضائع.
https://sputnikarabic.ae/20230809/أمانة-العاصمة-الأردنية-توضح-سبب-إغلاق-حدائق-الحسين-1079915353.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, منوعات
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, منوعات
الشرطة الأردنية توقف شخصا لقيادة سيارته عن بعد
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أوقفت الشرطة الأردنية، اليوم الخميس، شخصا لمدة 14 يوما، بعد ضبطه يقود سيارته عن بعد دون الجلوس على مقعد السائق.
وأوضحت صحيفة
"الدستور" الأردنية أن الشخص المخالف كان يقود سيارته من خلال التحكم عن بعد (تقنية القيادة الذاتية) على شارع الستين في محافظة السلط.
وأوضحت إذاعة الأمن العام الأردنية أنه تم توقيف الشخص الذي استخدم تقنية القيادة الذاتية لعدم جاهزية الطرق لاستخدام هذه التقنية في الوقت الحالي.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلؤسوف، أعلن في يونيو/ حزيران الماضي، موعد بدء روسيا اختبارات المركبات الذاتية
القيادة بالكامل.
وأوضح بيلؤسوف أنه من الممكن أن تبدأ روسيا ما بين عامي 2025-2026 بدء اختبارات المركبات ذاتية القيادة بالكامل، وذلك بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة لتلك السيارات.
تأتي تصريحات المسؤول الروسي بعدما بدأت، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أولى شاحنات "كاماز" الذاتية القيادة في التنقل بين سان بطرسبورغ وموسكو على الطرق السريعة العامة لنقل البضائع.