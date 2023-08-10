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https://sputnikarabic.ae/20230810/الطوارئ-الروسية-اندلاع-حريق-في-منطقة-دوموديدوفو-بضواحي-العاصمة-موسكو-1079926875.html
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في منطقة دوموديدوفو بضواحي العاصمة موسكو
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في منطقة دوموديدوفو بضواحي العاصمة موسكو
أفادت الخدمة الصحافة للقيادة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الخميس، باندلاع حريق في ورشة لصيانة السيارات بضواحي موسكو في منطقة دوموديدوفو بمساحة... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T00:29+0000
2023-08-10T00:31+0000
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وقالت الطوارئ الروسية: "تلقينا تقارير عن حريق في ورشة لصيانة السيارات على مساحة ألف متر مربع في منطقة دوموديدوفو، قرية كونستانتينوفو، طريق الطريق الدائري، رقم 1، مبنى 1".ووفقًا لبيانات وزارة الطوارئ، "مساحة الحريق تبلغ ألف متر مربع"، ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20221209/الطوارئ-الروسية-اندلاع-حريق-من-المستوى-الرابع-في-مول-بمنطقة-موسكو-1071005508.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في منطقة دوموديدوفو بضواحي العاصمة موسكو

00:29 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 00:31 GMT 10.08.2023)
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورموظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022
موظفو وزارة الطوارئ الروسية يعملون في موقع تحطم طائرة مقاتلة من طراز Su-34 في ييسك، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أفادت الخدمة الصحافة للقيادة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الخميس، باندلاع حريق في ورشة لصيانة السيارات بضواحي موسكو في منطقة دوموديدوفو بمساحة ألف متر مربع.
وقالت الطوارئ الروسية: "تلقينا تقارير عن حريق في ورشة لصيانة السيارات على مساحة ألف متر مربع في منطقة دوموديدوفو، قرية كونستانتينوفو، طريق الطريق الدائري، رقم 1، مبنى 1".
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ووفقًا لبيانات وزارة الطوارئ، "مساحة الحريق تبلغ ألف متر مربع"، ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.
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