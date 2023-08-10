https://sputnikarabic.ae/20230810/الطوارئ-الروسية-اندلاع-حريق-في-منطقة-دوموديدوفو-بضواحي-العاصمة-موسكو-1079926875.html
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في منطقة دوموديدوفو بضواحي العاصمة موسكو
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في منطقة دوموديدوفو بضواحي العاصمة موسكو
أفادت الخدمة الصحافة للقيادة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الخميس، باندلاع حريق في ورشة لصيانة السيارات بضواحي موسكو في منطقة دوموديدوفو بمساحة... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T00:29+0000
2023-08-10T00:29+0000
2023-08-10T00:31+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الطوارئ الروسية: "تلقينا تقارير عن حريق في ورشة لصيانة السيارات على مساحة ألف متر مربع في منطقة دوموديدوفو، قرية كونستانتينوفو، طريق الطريق الدائري، رقم 1، مبنى 1".ووفقًا لبيانات وزارة الطوارئ، "مساحة الحريق تبلغ ألف متر مربع"، ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20221209/الطوارئ-الروسية-اندلاع-حريق-من-المستوى-الرابع-في-مول-بمنطقة-موسكو-1071005508.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في منطقة دوموديدوفو بضواحي العاصمة موسكو
00:29 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 00:31 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحافة للقيادة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الخميس، باندلاع حريق في ورشة لصيانة السيارات بضواحي موسكو في منطقة دوموديدوفو بمساحة ألف متر مربع.
وقالت الطوارئ الروسية: "تلقينا تقارير عن حريق في ورشة لصيانة السيارات على مساحة ألف متر مربع في منطقة دوموديدوفو، قرية كونستانتينوفو، طريق الطريق الدائري، رقم 1، مبنى 1".
ووفقًا لبيانات وزارة الطوارئ، "مساحة الحريق تبلغ ألف متر مربع"، ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.