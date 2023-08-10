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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-الجبة-في-اتجاه-كوبيانسك--1079936066.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبة في اتجاه كوبيانسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبة في اتجاه كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة على محور كوبيانسك، مشيرةً إلى تحييد 55 جنديا أوكرانيا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T10:23+0000
2023-08-10T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ونظام مدفعية "إم 109 " (بالادين) ذاتي الدفع، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع" .وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم صد 7 هجمات مضادة لوحدات الألوية الآلية 14 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة مانوكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: " تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط 5 صواريخ من طراز "هيمارس" و "أورغان".وتابع بيان الدفاع: "تمكنت القوات الروسية من إسقاط 38 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230810/دبابة-روسية-تتخفى-عن-الأقمار-الاصطناعية-والمقاتلات-بطلاء-ناكيدكا-الفريد-1079935908.html
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روسيا

القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبة في اتجاه كوبيانسك

10:23 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 10.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة على محور كوبيانسك، مشيرةً إلى تحييد 55 جنديا أوكرانيا.
وبحسب بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ونظام مدفعية "إم 109 " (بالادين) ذاتي الدفع، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع" .
وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم صد 7 هجمات مضادة لوحدات الألوية الآلية 14 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة مانوكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: " تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط 5 صواريخ من طراز "هيمارس" و "أورغان".
وتابع بيان الدفاع: "تمكنت القوات الروسية من إسقاط 38 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة روسية تتخفى عن الأقمار الاصطناعية والمقاتلات بطلاء "ناكيدكا" الفريد
10:22 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMT
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