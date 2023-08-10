https://sputnikarabic.ae/20230810/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-الجبة-في-اتجاه-كوبيانسك--1079936066.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبة في اتجاه كوبيانسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبة في اتجاه كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة على محور كوبيانسك، مشيرةً إلى تحييد 55 جنديا أوكرانيا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T10:23+0000
2023-08-10T10:23+0000
2023-08-10T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ونظام مدفعية "إم 109 " (بالادين) ذاتي الدفع، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع" .وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم صد 7 هجمات مضادة لوحدات الألوية الآلية 14 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة مانوكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: " تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط 5 صواريخ من طراز "هيمارس" و "أورغان".وتابع بيان الدفاع: "تمكنت القوات الروسية من إسقاط 38 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230810/دبابة-روسية-تتخفى-عن-الأقمار-الاصطناعية-والمقاتلات-بطلاء-ناكيدكا-الفريد-1079935908.html
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روسيا
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبة في اتجاه كوبيانسك
10:23 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة على محور كوبيانسك، مشيرةً إلى تحييد 55 جنديا أوكرانيا.
وبحسب بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ونظام مدفعية "إم 109 " (بالادين) ذاتي الدفع، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع" .
وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم صد 7 هجمات مضادة لوحدات الألوية الآلية 14 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة مانوكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: " تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط 5 صواريخ من طراز "هيمارس" و "أورغان".
وتابع بيان الدفاع: "تمكنت القوات الروسية من إسقاط 38 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.