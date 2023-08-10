https://sputnikarabic.ae/20230810/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-اللواء-28-الميكانيكي-الأوكراني-1079939726.html
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة اللواء 28 الميكانيكي الأوكراني
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة اللواء 28 الميكانيكي الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة تابعا للواء الميكانيكي الأوكراني 28، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:35+0000
2023-08-10T11:35+0000
2023-08-10T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة ديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار الدفاع إلى أنه "تم استهداف موقعين لقيادة اللواءين الميكانيكيين الأوكرانيين 63 و110 في مناطق تورسكوي وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقالت الدفاع الروسية: "نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، في صد 17 هجوما لمجموعات هجومية أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا ونوفوميكايلوفكا وأرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تجاوز خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يزيد عن 290 قتيلا أو جريًا من العسكريين الأوكرانيين".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230810/جنود-روس-يتحكمون-بمسيرة-أوكرانية-وينزلوها-باستخدام-سلاح-الحرب-الإلكترونية-فيديو--1079939241.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة اللواء 28 الميكانيكي الأوكراني
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة تابعا للواء الميكانيكي الأوكراني 28، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة ديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار الدفاع إلى أنه "تم استهداف موقعين لقيادة اللواءين الميكانيكيين الأوكرانيين 63 و110 في مناطق تورسكوي وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الدفاع الروسية: "نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، في صد 17 هجوما لمجموعات هجومية أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا ونوفوميكايلوفكا وأرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تجاوز خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يزيد عن 290 قتيلا أو جريًا من العسكريين الأوكرانيين".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.