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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/القوات-الروسية-تصد-هجومين-وتحيد-أكثر-من-130-جنديا-أوكرانيا-1079936973.html
القوات الروسية تصد هجومين وتحيد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تصد هجومين وتحيد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأن القوات الروسية على اتجاه جنوب دونيتسك صدت هجومين للعدو في منطقة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت كييف أكثر... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T10:48+0000
2023-08-10T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها: "صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية ووحدات مجموعة "فوستوك"، على اتجاه جنوب دونيتسك، هجومين شنتهما مجموعات مهاجمة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا لبيان الوزارة، بلغت خسائر العدو على مدار 24 ساعة أكثر من 130 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مصفحتين ومدفعية ذاتية الدفع "غياتسينت إس" بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "مستا بي" و"دي 20".وأعلن قائد قوات "أخمات" الروسية، نائب قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي، أبتي علاء الدينوف، أن الجيش الأوكراني فقد بالفعل أكثر من 30 في المئة من المعدات العسكرية التي حصل عليها من الغرب.وصرح علاء الدينوف عبر حسابه على "تلغرام": "لقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 في المئة من المعدات العسكرية التي قدمها لها الغرب، وأغلب المعدات المتبقية تخضع للإصلاح".
https://sputnikarabic.ae/20230810/الدفاع-الجوي-الروسي-ووسائل-الحرب-الإلكترونية-تدمر-وتعترض-11-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-سيفاستوبول--1079927546.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تصد هجومين وتحيد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا

10:48 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأن القوات الروسية على اتجاه جنوب دونيتسك صدت هجومين للعدو في منطقة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت كييف أكثر من 130 جنديا ومركبتين مدرعتين ومدافع ذاتية الدفع من طراز "غياتسينت إس"، خلال اليوم.
وقالت الدفاع في بيانها: "صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية ووحدات مجموعة "فوستوك"، على اتجاه جنوب دونيتسك، هجومين شنتهما مجموعات مهاجمة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقًا لبيان الوزارة، بلغت خسائر العدو على مدار 24 ساعة أكثر من 130 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مصفحتين ومدفعية ذاتية الدفع "غياتسينت إس" بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "مستا بي" و"دي 20".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة في موسكو وسيفاستوبول
03:06 GMT
وأعلن قائد قوات "أخمات" الروسية، نائب قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي، أبتي علاء الدينوف، أن الجيش الأوكراني فقد بالفعل أكثر من 30 في المئة من المعدات العسكرية التي حصل عليها من الغرب.
وصرح علاء الدينوف عبر حسابه على "تلغرام": "لقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 في المئة من المعدات العسكرية التي قدمها لها الغرب، وأغلب المعدات المتبقية تخضع للإصلاح".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMT
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