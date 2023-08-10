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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/القوات--الروسية-تصد-17-هجوما-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1079937682.html
القوات الروسية تصد 17 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تصد 17 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من القوات المسلحة الروسية على اتجاه دونيتسك صدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، وتجاوزت خسائر العدو 290 جنديا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T10:46+0000
2023-08-10T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، في صد 17 هجوما لمجموعات هجومية أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا ونوفوميكايلوفكا وأرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تجاوزت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يزيد على 290 قتيلا أو جريحا من العسكريين الأوكرانيين".وبحسب بيان الدفاع: "تم تدمير سيارتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع " كارب"من الإنتاج البولندي" وأكاسيا"، ومدفعية "أم777" أمريكي الصنع ومدفعان هاوتزر "دي-20".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230810/القوات-الروسية-تصد-هجومين-وتحيد-أكثر-من-130-جنديا-أوكرانيا-1079936973.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تصد 17 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه دونيتسك

10:46 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 10.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من القوات المسلحة الروسية على اتجاه دونيتسك صدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، وتجاوزت خسائر العدو 290 جنديا.
وقالت الدفاع الروسية: "نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، في صد 17 هجوما لمجموعات هجومية أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا ونوفوميكايلوفكا وأرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تجاوزت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يزيد على 290 قتيلا أو جريحا من العسكريين الأوكرانيين".
وبحسب بيان الدفاع: "تم تدمير سيارتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع " كارب"من الإنتاج البولندي" وأكاسيا"، ومدفعية "أم777" أمريكي الصنع ومدفعان هاوتزر "دي-20".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجومين وتحيد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا
10:48 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMT
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