https://sputnikarabic.ae/20230810/اندلاع-حريق-هائل-في-أحد-أكبر-موانئ-تصدير-الحبوب-في-فرنسا-فيديو-1079938711.html
اندلاع حريق هائل في أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا... فيديو
اندلاع حريق هائل في أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا... فيديو
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، أن رجال الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا في صوامع تخزين الحبوب في ميناء "لاروشيل" الغربي. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:04+0000
2023-08-10T11:04+0000
2023-08-10T11:04+0000
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين، قولهم إن الحريق اندلع في حوالي الساعة 06:00 صباحا بتوقيت غرينتش.وأضاف المسؤولون أن الحريق تسبب في سحابة من الدخان يمكن رؤيتها على بعد كيلومترات وما زال مستعرا.وتابعت: "نعمل على حماية الصوامع الأخرى"، مؤكدة أنه لا يوجد مؤشر على خطر بحدوث انفجار. فيما أكدت السلطات الفرنسية أنه تم إرسال نحو 100 فرد من فرق الإطفاء للموقع، كما دفعت بتعزيزات أخرى في طريقها إلى هناك.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
اندلاع حريق هائل في أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا... فيديو
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، أن رجال الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا في صوامع تخزين الحبوب في ميناء "لاروشيل" الغربي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين، قولهم إن الحريق
اندلع في حوالي الساعة 06:00 صباحا بتوقيت غرينتش.
وأضاف المسؤولون أن الحريق تسبب في سحابة من الدخان يمكن رؤيتها على بعد كيلومترات وما زال مستعرا.
وفي السياق، أفادت متحدثة باسم فريق الإطفاء، بأن الحريق نشب في 4 صوامع تحتوي على قمح، لافتةً إلى أنه تم إخلاء الموقع والمرافق المجاورة.
وتابعت: "نعمل على حماية الصوامع الأخرى"، مؤكدة أنه لا يوجد مؤشر على خطر بحدوث انفجار.
فيما أكدت السلطات الفرنسية أنه تم إرسال نحو 100 فرد من فرق الإطفاء للموقع
، كما دفعت بتعزيزات أخرى في طريقها إلى هناك.