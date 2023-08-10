https://sputnikarabic.ae/20230810/انفجار-ضخم-في-مستودع-ذخيرة-قرب-القاعدة-الأمريكية-اللا-شرعية-في-الشدادي-شرقي-سوريا-1079967463.html
انفجار ضخم في مستودع ذخيرة قرب القاعدة الأمريكية اللا شرعية في الشدادي شرقي سوريا
انفجار ضخم في مستودع ذخيرة قرب القاعدة الأمريكية اللا شرعية في الشدادي شرقي سوريا
هز انفجار كبير مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة شرقي سوريا، والتي تضم أحد أهم القواعد الأمريكية اللاشرعية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T19:33+0000
2023-08-10T19:33+0000
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وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن صوت الانفجـار كان قويا جداً وبالقرب من القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة حيث تصاعدت أعمدة الدخان من الموقع.وتابعت المصادر أن الانفجار وقع ضمن مستودع كبير للذخيرة والأسلحة يعود لما يسمى "كوادر حزب العمال الكردستاني" والذين يقودون قوات "قسد" عسكرياً وأمنياً ضمن معسكر لهم وملاصق لموقع قاعدة الاحتلال الأمريكي ضمن "مبنى مديرية حقول نفط الجبسة" و"المساكن العمالية" النفطية سابقاً.وتابعت المصادر أن شظايا الانفجار الكبير أصابت القاعدة الأمريكية مع معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ضمن الموقع، لم تعرف تفاصيلها بعد.وأشارات المصادر إلى أنه لم يتم التأكد بشكل نهائي إن كان الانفحار عبارة عن استهدف من خارج المدينة أو انفجار حدث بسبب خلل فني أو بسبب ارتفاع دراجات الحرارة ضمن المستودع الذي يضم ذخيرة وأسلحة ثقيلة.
https://sputnikarabic.ae/20230808/مسؤول-سوري-القوات-الأمريكية-زودت-الإرهابيين-في-التنف-بمواد-كيميائية-لتوجيه-الاتهام-ضد-سوريا-1079888417.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
انفجار ضخم في مستودع ذخيرة قرب القاعدة الأمريكية اللا شرعية في الشدادي شرقي سوريا
19:33 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 19:47 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
حصري
هز انفجار كبير مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة شرقي سوريا، والتي تضم أحد أهم القواعد الأمريكية اللاشرعية.
وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن صوت الانفجـار كان قويا جداً وبالقرب من القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة حيث تصاعدت أعمدة الدخان من الموقع.
وتابعت المصادر أن الانفجار وقع ضمن مستودع كبير للذخيرة والأسلحة يعود لما يسمى "كوادر حزب العمال الكردستاني" والذين يقودون قوات "قسد" عسكرياً وأمنياً ضمن معسكر لهم وملاصق لموقع قاعدة الاحتلال الأمريكي ضمن "مبنى مديرية حقول نفط الجبسة" و"المساكن العمالية" النفطية سابقاً.
وتابعت المصادر أن شظايا الانفجار الكبير أصابت القاعدة الأمريكية مع معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ضمن الموقع، لم تعرف تفاصيلها بعد.
وأشارات المصادر إلى أنه لم يتم التأكد بشكل نهائي إن كان الانفحار عبارة عن استهدف من خارج المدينة أو انفجار حدث بسبب خلل فني أو بسبب ارتفاع دراجات الحرارة ضمن المستودع الذي يضم ذخيرة وأسلحة ثقيلة.