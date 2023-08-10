https://sputnikarabic.ae/20230810/برلماني-أوروبي-يكشف-توقعاته-بشأن-الحرب-بين-روسيا-وألمانيا-1079932908.html
برلماني أوروبي يكشف توقعاته بشأن الحرب بين روسيا وألمانيا
برلماني أوروبي يكشف توقعاته بشأن الحرب بين روسيا وألمانيا
صرح عضو البوندستاغ من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ستيفن كوتر، في مقابلة إعلامية، بأن تورط ألمانيا في الأزمة الأوكرانية قد يقودها إلى حرب مع روسيا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T08:30+0000
2023-08-10T08:30+0000
2023-08-10T08:30+0000
العالم
روسيا
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وقال النائب إن إرسال الأسلحة لا يقرّب نهاية الصراع، بل يؤدي فقط إلى تفاقمه، موضحًا: "تسليم الأسلحة أمر خاطئ، فهذا ليس صراعنا، ويجب أن نبتعد عن كل ذلك، وبكل تأكيد نبدأ في تعزيز مبادرات السلام".ونوه كوتر، في المقابلة على قناة "دويتشلاند كوريير" على يوتيوب، بضرورة أن تحافظ برلين على العلاقات مع موسكو، فالعقوبات الغربية تنعكس بشكل أساسي ضد ألمانيا نفسها، إذ قفزت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ.وأشار النائب إلى أن تدمير العلاقات الألمانية الروسية سيؤدي إلى تراجع هيبة برلين على المسرح العالمي، مما يلفت الانتباه إلى حقيقة أن روسيا تتعاون بشكل وثيق مع دول "بريكس" الصاعدة وأفريقيا.وخلص النائب إلى أن سياسة المواجهة ستنقلب على ألمانيا قبل كل شيء.
https://sputnikarabic.ae/20230810/بولندا-تعتزم-إرسال-تعزيزات-كبيرة-إلى-الحدود-مع-بيلاروسيا-1079930037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
برلماني أوروبي يكشف توقعاته بشأن الحرب بين روسيا وألمانيا
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صرح عضو البوندستاغ من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ستيفن كوتر، في مقابلة إعلامية، بأن تورط ألمانيا في الأزمة الأوكرانية قد يقودها إلى حرب مع روسيا.
وقال النائب إن إرسال الأسلحة لا يقرّب نهاية الصراع، بل يؤدي فقط إلى تفاقمه، موضحًا: "تسليم الأسلحة أمر خاطئ، فهذا ليس صراعنا، ويجب أن نبتعد عن كل ذلك، وبكل تأكيد نبدأ في تعزيز مبادرات السلام".
ونوه كوتر، في المقابلة على قناة "دويتشلاند كوريير" على يوتيوب، بضرورة أن تحافظ برلين على العلاقات مع موسكو
، فالعقوبات الغربية تنعكس بشكل أساسي ضد ألمانيا نفسها، إذ قفزت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ.
وأشار النائب إلى أن تدمير العلاقات الألمانية الروسية
سيؤدي إلى تراجع هيبة برلين على المسرح العالمي، مما يلفت الانتباه إلى حقيقة أن روسيا تتعاون بشكل وثيق مع دول "بريكس" الصاعدة وأفريقيا.
وخلص النائب إلى أن سياسة المواجهة ستنقلب على ألمانيا قبل كل شيء.