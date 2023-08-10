https://sputnikarabic.ae/20230810/بولندا-تعتزم-إرسال-تعزيزات-كبيرة-إلى-الحدود-مع-بيلاروسيا-1079930037.html

بولندا تعتزم إرسال تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع بيلاروسيا

بولندا تعتزم إرسال تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع بيلاروسيا

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في مقابلة إذاعية، إن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرقي البلاد لحراسة الحدود مع بيلاروسيا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T07:52+0000

2023-08-10T07:52+0000

2023-08-10T07:52+0000

العالم

رصد عسكري

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صرح الوزير بلاشتشاك: "سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البولندية إن طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة عن الواقع، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل بالقرب من الحدود البيلاروسية.كما أشارت الوزارة البيلاروسية إلى أنه "في الصباح، طمأنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية السكان بتصريحات مفادها أن الرادارات البولندية لم تسجل انتهاكات لحدود الدولة، وبحلول المساء، على ما يبدو بعد التشاور مع أسيادها في الخارج، أبلغوا بالفعل أن عبور الحدود حدث على ارتفاع منخفض للغاية، مما أعاق الكشف بواسطة أنظمة الرادار".بعد هذا الحادث، نقلت وزارة الدفاع البولندية أيضًا طائرات هليكوبتر قتالية إلى الخدمة على الحدود.

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