عربي
https://sputnikarabic.ae/20230810/بولندا-تعتزم-إرسال-تعزيزات-كبيرة-إلى-الحدود-مع-بيلاروسيا-1079930037.html
بولندا تعتزم إرسال تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع بيلاروسيا
بولندا تعتزم إرسال تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع بيلاروسيا
قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في مقابلة إذاعية، إن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرقي البلاد لحراسة الحدود مع بيلاروسيا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T07:52+0000
2023-08-10T07:52+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1e/1049980423_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_b6fe6f4d4099ac8796b863e147246b24.jpg
صرح الوزير بلاشتشاك: "سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البولندية إن طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة عن الواقع، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل بالقرب من الحدود البيلاروسية.كما أشارت الوزارة البيلاروسية إلى أنه "في الصباح، طمأنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية السكان بتصريحات مفادها أن الرادارات البولندية لم تسجل انتهاكات لحدود الدولة، وبحلول المساء، على ما يبدو بعد التشاور مع أسيادها في الخارج، أبلغوا بالفعل أن عبور الحدود حدث على ارتفاع منخفض للغاية، مما أعاق الكشف بواسطة أنظمة الرادار".بعد هذا الحادث، نقلت وزارة الدفاع البولندية أيضًا طائرات هليكوبتر قتالية إلى الخدمة على الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230810/مصدر-لـسبوتنيك-الضمانات-الشفهية-التي-تتلقاها-تركيا-من-الغرب-غير-كافية-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1079929615.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1e/1049980423_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9ebd6f17ac8fe52698ab8d007bf3349.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

بولندا تعتزم إرسال تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع بيلاروسيا

07:52 GMT 10.08.2023
© AFP 2023 / Jaap Arriensبولندا تنشر أسلاك شائكة على حدودها مع بيلاروسيا، 26 أغسطس 2021
بولندا تنشر أسلاك شائكة على حدودها مع بيلاروسيا، 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / Jaap Arriens
تابعنا عبرTelegramNabd
قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في مقابلة إذاعية، إن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرقي البلاد لحراسة الحدود مع بيلاروسيا.
صرح الوزير بلاشتشاك: "سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".

وذكرت وزارة الدفاع البولندية، في وقت سابق، أن القائد العام لدائرة الحدود في البلاد، توماس براها، توجه، يوم الاثنين الماضي، إلى وزارة الدفاع الوطني بطلب لنقل ألف جندي آخر إلى الحدود البولندية البيلاروسية، حيث يوجد في الوقت الحاضر، ألفا جندي بولندي على هذه الحدود.

في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البولندية إن طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.
التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": الضمانات الشفهية التي تتلقاها تركيا من الغرب غير كافية لاستئناف صفقة الحبوب
07:14 GMT
وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة عن الواقع، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل بالقرب من الحدود البيلاروسية.
كما أشارت الوزارة البيلاروسية إلى أنه "في الصباح، طمأنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية السكان بتصريحات مفادها أن الرادارات البولندية لم تسجل انتهاكات لحدود الدولة، وبحلول المساء، على ما يبدو بعد التشاور مع أسيادها في الخارج، أبلغوا بالفعل أن عبور الحدود حدث على ارتفاع منخفض للغاية، مما أعاق الكشف بواسطة أنظمة الرادار".
بعد هذا الحادث، نقلت وزارة الدفاع البولندية أيضًا طائرات هليكوبتر قتالية إلى الخدمة على الحدود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала