https://sputnikarabic.ae/20230810/بولندا-تعتزم-إرسال-تعزيزات-كبيرة-إلى-الحدود-مع-بيلاروسيا-1079930037.html
بولندا تعتزم إرسال تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع بيلاروسيا
بولندا تعتزم إرسال تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع بيلاروسيا
قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في مقابلة إذاعية، إن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرقي البلاد لحراسة الحدود مع بيلاروسيا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T07:52+0000
2023-08-10T07:52+0000
2023-08-10T07:52+0000
العالم
رصد عسكري
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صرح الوزير بلاشتشاك: "سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البولندية إن طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة عن الواقع، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل بالقرب من الحدود البيلاروسية.كما أشارت الوزارة البيلاروسية إلى أنه "في الصباح، طمأنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية السكان بتصريحات مفادها أن الرادارات البولندية لم تسجل انتهاكات لحدود الدولة، وبحلول المساء، على ما يبدو بعد التشاور مع أسيادها في الخارج، أبلغوا بالفعل أن عبور الحدود حدث على ارتفاع منخفض للغاية، مما أعاق الكشف بواسطة أنظمة الرادار".بعد هذا الحادث، نقلت وزارة الدفاع البولندية أيضًا طائرات هليكوبتر قتالية إلى الخدمة على الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230810/مصدر-لـسبوتنيك-الضمانات-الشفهية-التي-تتلقاها-تركيا-من-الغرب-غير-كافية-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1079929615.html
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العالم, رصد عسكري
بولندا تعتزم إرسال تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع بيلاروسيا
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قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في مقابلة إذاعية، إن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرقي البلاد لحراسة الحدود مع بيلاروسيا.
صرح الوزير بلاشتشاك: "سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".
وذكرت وزارة الدفاع البولندية، في وقت سابق، أن القائد العام لدائرة الحدود في البلاد، توماس براها، توجه، يوم الاثنين الماضي، إلى وزارة الدفاع الوطني بطلب لنقل ألف جندي آخر إلى الحدود البولندية البيلاروسية، حيث يوجد في الوقت الحاضر، ألفا جندي بولندي على هذه الحدود.
في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البولندية إن طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا
.
وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة عن الواقع، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل بالقرب من الحدود البيلاروسية.
كما أشارت الوزارة البيلاروسية إلى أنه "في الصباح، طمأنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية السكان بتصريحات مفادها أن الرادارات البولندية لم تسجل انتهاكات لحدود الدولة، وبحلول المساء، على ما يبدو بعد التشاور مع أسيادها في الخارج، أبلغوا بالفعل أن عبور الحدود حدث على ارتفاع منخفض للغاية، مما أعاق الكشف بواسطة أنظمة الرادار".
بعد هذا الحادث، نقلت وزارة الدفاع البولندية أيضًا طائرات هليكوبتر قتالية إلى الخدمة على الحدود.