https://sputnikarabic.ae/20230810/تراجع-مؤشر-الإنتاج-الصناعي-في-السعودية--1079934975.html

تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية

تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.6% على أساس سنوي بسبب تأثير ضعف نشاط التعدين واستغلال المحاجر، بحسب نشرة الإنتاج الصناعي السعودية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T09:40+0000

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وأوضحت صحيفة "سبق" أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في السعودية انخفض بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.5% مقارنةً بشهر مايو/ أيار من نفس العام.من ناحية أخرى، استمرت الزيادات السنوية في مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز، حيث بلغت الزيادة في يونيو من العام الحالي 10.1% و25% على التوالي، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022.يشار إلى أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات والتطورات في حجم إنتاج قطاع الصناعة بناء على بيانات مسح الإنتاج الصناعي.يذكر أنه يتم تنفيذ هذا المسح شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية المعنية بالتعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.وتمكنت شركة "أرامكو" السعودية من إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من المملكة إلى اليابان، في أواخر يوليو/ تموز الماضي، وذلك بالشراكة مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني "IEEJ" وشركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك".وقالت صحيفة "الوئام" إنه تم تصدير 40 طنا من الأمونيا الزرقاء لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، فيما أعرب كبير الإداريين التقنيين في "أرامكو"، أحمد الخويطر، عن أمله في أن تساعد هذه الشحنة في إبراز إمكانيات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا المنخفضة الكربون.

https://sputnikarabic.ae/20230807/انخفاض-أرباح-أرامكو-السعودية-38--1079842364.html

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