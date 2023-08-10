https://sputnikarabic.ae/20230810/تراجع-مؤشر-الإنتاج-الصناعي-في-السعودية--1079934975.html
تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية
تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية
تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.6% على أساس سنوي بسبب تأثير ضعف نشاط التعدين واستغلال المحاجر، بحسب نشرة الإنتاج الصناعي السعودية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T09:40+0000
2023-08-10T09:40+0000
2023-08-10T09:40+0000
اقتصاد
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:470:2803:2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a.jpg
وأوضحت صحيفة "سبق" أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في السعودية انخفض بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.5% مقارنةً بشهر مايو/ أيار من نفس العام.من ناحية أخرى، استمرت الزيادات السنوية في مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز، حيث بلغت الزيادة في يونيو من العام الحالي 10.1% و25% على التوالي، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022.يشار إلى أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات والتطورات في حجم إنتاج قطاع الصناعة بناء على بيانات مسح الإنتاج الصناعي.يذكر أنه يتم تنفيذ هذا المسح شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية المعنية بالتعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.وتمكنت شركة "أرامكو" السعودية من إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من المملكة إلى اليابان، في أواخر يوليو/ تموز الماضي، وذلك بالشراكة مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني "IEEJ" وشركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك".وقالت صحيفة "الوئام" إنه تم تصدير 40 طنا من الأمونيا الزرقاء لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، فيما أعرب كبير الإداريين التقنيين في "أرامكو"، أحمد الخويطر، عن أمله في أن تساعد هذه الشحنة في إبراز إمكانيات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا المنخفضة الكربون.
https://sputnikarabic.ae/20230807/انخفاض-أرباح-أرامكو-السعودية-38--1079842364.html
https://sputnikarabic.ae/20230805/السفير-الإيراني-في-الرياض-الاتفاق-مع-السعودية-مقدمة-لنظام-جديد-في-منطقة-الخليج-1079814164.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9be966a707de9085262015937e639eb2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية
تابعنا عبر
تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.6% على أساس سنوي بسبب تأثير ضعف نشاط التعدين واستغلال المحاجر، بحسب نشرة الإنتاج الصناعي السعودية.
وأوضحت صحيفة
"سبق" أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في السعودية انخفض بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.5% مقارنةً بشهر مايو/ أيار من نفس العام.
من ناحية أخرى، استمرت الزيادات السنوية في مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز، حيث بلغت الزيادة في يونيو من العام الحالي 10.1% و25% على التوالي، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022.
يشار إلى أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات والتطورات في حجم إنتاج قطاع الصناعة بناء على بيانات مسح الإنتاج الصناعي.
يذكر أنه يتم تنفيذ هذا المسح شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية المعنية بالتعدين
واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.
وتمكنت شركة "أرامكو" السعودية من إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من المملكة إلى اليابان، في أواخر يوليو/ تموز الماضي، وذلك بالشراكة مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني "IEEJ" وشركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك".
وقالت صحيفة
"الوئام" إنه تم تصدير 40 طنا من الأمونيا الزرقاء لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، فيما أعرب كبير الإداريين التقنيين في "أرامكو"، أحمد الخويطر، عن أمله في أن تساعد هذه الشحنة في إبراز إمكانيات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا المنخفضة الكربون.