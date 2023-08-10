عربي
https://sputnikarabic.ae/20230810/تصويت-هل-يقلب-شبح-الطوارق-ميزان-القوى-في-نقطة-الغليان-الأفريقية؟--1079958537.html
تصويت... هل يقلب "شبح الطوارق" ميزان القوى في "نقطة الغليان" الأفريقية؟
تصويت... هل يقلب "شبح الطوارق" ميزان القوى في "نقطة الغليان" الأفريقية؟
أعلن الوزير النيجري السابق، غيسا أغ بولا، تأسيس "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية" بهدف وقف الانقلاب العسكري في البلاد، الأمر الذي فتح بابا من التساؤلات حول مصير... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:58+0000
2023-08-10T14:58+0000
العالم العربي
العالم
استطلاعات الرأي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958380_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_d24e4ba06175f0dba167e07387d6b71f.jpg
وقال بولا، وهو متمرد سابق في "الطوارق" في خطاب له: "ندعو الجنود الذين يحترمون قسمهم والشعب إلى إنهاء التمرد والمضي، دون تأخير".برأيك، هل يصب تدخل "الطوارق" الزيت على النار في "نقطة الغليان" التي تتوسط القارة الأفريقية في الوقت الحالي؟وبدوره، حذر المستشار السياسي لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، أنتينيكار الحسن، من أن تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عسكريًا في النيجر سيعني أن أفريقيا بأكملها ستكون في حالة حرب.صوّت أيضا: هل تنجح جيوش "إيكواس" عسكريا حال تدخلها في النيجر؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958380_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_93e595bfca16adb1ba52d4c08e955962.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, العالم, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... هل يقلب "شبح الطوارق" ميزان القوى في "نقطة الغليان" الأفريقية؟

14:58 GMT 10.08.2023
© AFP 2023 / SOULEYMANE AG ANARAأحد رجال الطوارق يحضر مهرجان الهواء في إيفروان في 15 فبراير 2020 في منطقة أغاديز شمالي النيجر
أحد رجال الطوارق يحضر مهرجان الهواء في إيفروان في 15 فبراير 2020 في منطقة أغاديز شمالي النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / SOULEYMANE AG ANARA
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الوزير النيجري السابق، غيسا أغ بولا، تأسيس "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية" بهدف وقف الانقلاب العسكري في البلاد، الأمر الذي فتح بابا من التساؤلات حول مصير المنطقة بشكل عام والنيجر بشكل خاص.
وقال بولا، وهو متمرد سابق في "الطوارق" في خطاب له: "ندعو الجنود الذين يحترمون قسمهم والشعب إلى إنهاء التمرد والمضي، دون تأخير".

وتسبب موقف "الطوارق" بجدل حول مستقبل المنطقة التي تغلي على صفيح ساخن، خصوصا في ظل دعوات "إيكواس" لتنظيم تدخل عسكري في النيجر.

برأيك، هل يصب تدخل "الطوارق" الزيت على النار في "نقطة الغليان" التي تتوسط القارة الأفريقية في الوقت الحالي؟
عدد الأصوات43
وبدوره، حذر المستشار السياسي لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، أنتينيكار الحسن، من أن تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عسكريًا في النيجر سيعني أن أفريقيا بأكملها ستكون في حالة حرب.
صوّت أيضا: هل تنجح جيوش "إيكواس" عسكريا حال تدخلها في النيجر؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала