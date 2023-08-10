https://sputnikarabic.ae/20230810/تصويت-هل-يقلب-شبح-الطوارق-ميزان-القوى-في-نقطة-الغليان-الأفريقية؟--1079958537.html
تصويت... هل يقلب "شبح الطوارق" ميزان القوى في "نقطة الغليان" الأفريقية؟
تصويت... هل يقلب "شبح الطوارق" ميزان القوى في "نقطة الغليان" الأفريقية؟
أعلن الوزير النيجري السابق، غيسا أغ بولا، تأسيس "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية" بهدف وقف الانقلاب العسكري في البلاد، الأمر الذي فتح بابا من التساؤلات حول مصير... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:58+0000
2023-08-10T14:58+0000
2023-08-10T14:58+0000
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وقال بولا، وهو متمرد سابق في "الطوارق" في خطاب له: "ندعو الجنود الذين يحترمون قسمهم والشعب إلى إنهاء التمرد والمضي، دون تأخير".برأيك، هل يصب تدخل "الطوارق" الزيت على النار في "نقطة الغليان" التي تتوسط القارة الأفريقية في الوقت الحالي؟وبدوره، حذر المستشار السياسي لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، أنتينيكار الحسن، من أن تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عسكريًا في النيجر سيعني أن أفريقيا بأكملها ستكون في حالة حرب.صوّت أيضا: هل تنجح جيوش "إيكواس" عسكريا حال تدخلها في النيجر؟
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العالم العربي, العالم, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, العالم, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل يقلب "شبح الطوارق" ميزان القوى في "نقطة الغليان" الأفريقية؟
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أعلن الوزير النيجري السابق، غيسا أغ بولا، تأسيس "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية" بهدف وقف الانقلاب العسكري في البلاد، الأمر الذي فتح بابا من التساؤلات حول مصير المنطقة بشكل عام والنيجر بشكل خاص.
وقال بولا، وهو متمرد سابق في "الطوارق" في خطاب له: "ندعو الجنود الذين يحترمون قسمهم والشعب إلى إنهاء التمرد والمضي، دون تأخير".
وتسبب موقف "الطوارق" بجدل حول مستقبل المنطقة التي تغلي على صفيح ساخن، خصوصا في ظل دعوات "إيكواس" لتنظيم تدخل عسكري في النيجر.
برأيك، هل يصب تدخل "الطوارق" الزيت على النار في "نقطة الغليان" التي تتوسط القارة الأفريقية في الوقت الحالي؟
وبدوره، حذر المستشار السياسي لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، أنتينيكار الحسن، من أن تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عسكريًا في النيجر سيعني أن أفريقيا بأكملها ستكون في حالة حرب.