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تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني لإطلاق النار وسط العاصمة بيروت... صور
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تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني لإطلاق النار وسط العاصمة بيروت... صور
تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني لإطلاق النار وسط العاصمة بيروت... صور
تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، اليوم الخميس، لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:56+0000
2023-08-10T13:08+0000
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وأكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، لقناة "إم تي في" اللبنانية، أنه بخير، لكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارته برصاص.تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام كانت قد تحدثت عن تعرض سيارته إلى إطلاق النار في منطقة جسر الباشا.وتظهر صور متداولة توثق اختراق أعيرة نارية سيارة وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، بجانب جسر الباشا في العاصمة اللبنانية بيروت.
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تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني لإطلاق النار وسط العاصمة بيروت... صور

12:56 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 10.08.2023)
© Photoموريس سليم وزير الدفاع اللبناني
موريس سليم وزير الدفاع اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Photo
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تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، اليوم الخميس، لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا.
وأكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، لقناة "إم تي في" اللبنانية، أنه بخير، لكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارته برصاص.
تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام كانت قد تحدثت عن تعرض سيارته إلى إطلاق النار في منطقة جسر الباشا.
وتظهر صور متداولة توثق اختراق أعيرة نارية سيارة وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، بجانب جسر الباشا في العاصمة اللبنانية بيروت.
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