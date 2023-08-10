https://sputnikarabic.ae/20230810/تعرض-سيارة-وزير-الدفاع-اللبناني-لإطلاق-النار-وسط-العاصمة-بيروت-عاجل-1079952327.html
تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني لإطلاق النار وسط العاصمة بيروت... صور
تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني لإطلاق النار وسط العاصمة بيروت... صور
تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، اليوم الخميس، لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:56+0000
2023-08-10T12:56+0000
2023-08-10T13:08+0000
لبنان
العالم
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وأكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، لقناة "إم تي في" اللبنانية، أنه بخير، لكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارته برصاص.تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام كانت قد تحدثت عن تعرض سيارته إلى إطلاق النار في منطقة جسر الباشا.وتظهر صور متداولة توثق اختراق أعيرة نارية سيارة وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، بجانب جسر الباشا في العاصمة اللبنانية بيروت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم
تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني لإطلاق النار وسط العاصمة بيروت... صور
12:56 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، اليوم الخميس، لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا.
وأكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، لقناة "إم تي في" اللبنانية، أنه بخير، لكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارته برصاص.
تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام كانت قد تحدثت عن تعرض سيارته إلى إطلاق النار في منطقة جسر الباشا.
وتظهر صور متداولة توثق اختراق أعيرة نارية سيارة وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، بجانب جسر الباشا في العاصمة اللبنانية بيروت.