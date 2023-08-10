https://sputnikarabic.ae/20230810/جنود-روس-يتحكمون-بمسيرة-أوكرانية-وينزلوها-باستخدام-سلاح-الحرب-الإلكترونية-فيديو--1079939241.html
جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية... فيديو
جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية... فيديو
اعترض طاقم روسي تابع لقوات الحرب الإلكترونية مسيّرة أوكرانية، ونجح بإنزالها عن طريق التحكم بها وبنظامها باستخدام مضاد طائرات مسيّرة محمول روسي الصنع. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:30+0000
2023-08-10T11:30+0000
2023-08-10T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد الجنود الروس وبأيديهم سلاح يسيطر على المسيّرات ويقوم بإنزالها بسلام إلى الأرض لتصبح بحوزة القوات الروسية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديوشاهد أيضا: قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية... فيديو
11:30 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
اعترض طاقم روسي تابع لقوات الحرب الإلكترونية مسيّرة أوكرانية، ونجح بإنزالها عن طريق التحكم بها وبنظامها باستخدام مضاد طائرات مسيّرة محمول روسي الصنع.
وتظهر المشاهد الجنود الروس وبأيديهم سلاح يسيطر على المسيّرات ويقوم بإنزالها بسلام إلى الأرض لتصبح بحوزة القوات الروسية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.