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سلطات دونيتسك: القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل لكنها تفضل الدفاع حاليا
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/جنود-روس-يتحكمون-بمسيرة-أوكرانية-وينزلوها-باستخدام-سلاح-الحرب-الإلكترونية-فيديو--1079939241.html
جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية... فيديو
جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية... فيديو
اعترض طاقم روسي تابع لقوات الحرب الإلكترونية مسيّرة أوكرانية، ونجح بإنزالها عن طريق التحكم بها وبنظامها باستخدام مضاد طائرات مسيّرة محمول روسي الصنع. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:30+0000
2023-08-10T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد الجنود الروس وبأيديهم سلاح يسيطر على المسيّرات ويقوم بإنزالها بسلام إلى الأرض لتصبح بحوزة القوات الروسية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديوشاهد أيضا: قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية... فيديو

11:30 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 10.08.2023)
© Photoجنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية
جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Photo
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اعترض طاقم روسي تابع لقوات الحرب الإلكترونية مسيّرة أوكرانية، ونجح بإنزالها عن طريق التحكم بها وبنظامها باستخدام مضاد طائرات مسيّرة محمول روسي الصنع.
وتظهر المشاهد الجنود الروس وبأيديهم سلاح يسيطر على المسيّرات ويقوم بإنزالها بسلام إلى الأرض لتصبح بحوزة القوات الروسية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
شاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
شاهد أيضا: قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:44 GMT
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