https://sputnikarabic.ae/20230810/خبير-لا-يجب-أن-يتم-حل-أي-أزمة-أو-نزاع-في-العالم-من-دون-مشاركة-الصين--1079954690.html
خبير: لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم من دون مشاركة الصين
خبير: لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم من دون مشاركة الصين
نناقش في هذه الحلقة: بكين ستواصل الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا، الرئيس الأسد يشيد بالدعم الروسي الإيراني ويعتبره مهما لسوريا، تدخل "إيكواس"... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T13:42+0000
2023-08-10T13:42+0000
2023-08-10T13:42+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم بدون بمشاركة الصين
خبير: لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم بدون بمشاركة الصين
أكدت وزارة الخارجية الصينية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوى، قد تبادل بشكل مكثف وجهات النظر مع المشاركين في الاجتماع بجدة، وأن بكين ستواصل تعزيز الحوار مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.ميدانيا .. أطلقت القوات الأوكرانية 9 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم - تستخدمها الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني - على مناطق مختلفة من مدينة دونيتسكحول هذا الموضوع تحدث لـ " حصاد الاسبوع" الباحث في الشؤون السياسية الروسية الاوروبية الاستاذ صدقي زاهر عثمان:الأسد: الدعم الإيراني والروسي كان مهما لسورياقال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسوريا، ويقول الخبير في الشأن السوري والدولي غسان يوسف في حديث لبرنامجنا:مفوضية شؤون اللاجئين توافق على تسليم بيانات اللاجئين السوريين للحكومة اللبنانية.أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسليم بيانات جميع اللاجئين السوريين للحكومة اللبنانية.ويقول المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم من دون مشاركة الصين
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نناقش في هذه الحلقة: بكين ستواصل الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا، الرئيس الأسد يشيد بالدعم الروسي الإيراني ويعتبره مهما لسوريا، تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر يعني أن أفريقيا كلها ستكون في حرب، القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ترسل أكثر من 3000 جندي إلى الشرق الأوسط، التعاون بين روسيا الاتحادية ودولة قطر.
أكدت وزارة الخارجية الصينية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوى، قد تبادل بشكل مكثف وجهات النظر مع المشاركين في الاجتماع بجدة، وأن بكين ستواصل تعزيز الحوار مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.
ميدانيا .. أطلقت القوات الأوكرانية 9 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم - تستخدمها الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني - على مناطق مختلفة من مدينة دونيتسك
حول هذا الموضوع تحدث لـ " حصاد الاسبوع" الباحث في الشؤون السياسية الروسية الاوروبية الاستاذ صدقي زاهر عثمان:
"رحبت القيادة الأوكرانية بالموقف الصيني واعتبرته موقفا جيدا مع العلم أن الجميع مجبور على دعوة الصين للمشاركة في حل الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات الدولية، واحترام هذه القوة الاقتصادية الهائلة فالصين منهجها الدبلوماسي دائما هو الحياد والدعوة إلى السلام والاستقرار، لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم دون مشاركة الصين".
الأسد: الدعم الإيراني والروسي كان مهما لسوريا
قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسوريا، ويقول الخبير في الشأن السوري والدولي غسان يوسف في حديث لبرنامجنا:
"بتقديري لا يمكن أن لا يستمر هذا الدعم، لأن الدولة السورية حددت أصدقاءها، وهم يعرفون مدى أهمية سوريا لأمنهم القومي الاستراتيجي، وأيضا للتمحور العالمي، ولذلك لا يمكن لروسيا أو لإيران أن تتخلى عن دعم سوريا، خاصة في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها للضغط أكثر على سوريا عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها".
مفوضية شؤون اللاجئين توافق على تسليم بيانات اللاجئين السوريين للحكومة اللبنانية.
أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسليم بيانات جميع اللاجئين السوريين للحكومة اللبنانية.
ويقول المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"من حق لبنان أن يكون على بينة وإطلاع تام حول تفاصيل وجود النازحين السوريين في لبنان، لأنه الدولة المضيفة، ووجود هؤلاء يستدفع التداعيات ونتائج على صعيد البنية التحتية، على الصعيد الاقتصادي واليد العاملة واستخدام الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس والجامعات، وكذلك إرهاق القضاء بملفات عدلية تتصل بهؤلاء".
التفاصيل في الملف الصوتي...