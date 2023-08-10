https://sputnikarabic.ae/20230810/خبير-لا-يجب-أن-يتم-حل-أي-أزمة-أو-نزاع-في-العالم-من-دون-مشاركة-الصين--1079954690.html

خبير: لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم من دون مشاركة الصين

خبير: لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم من دون مشاركة الصين

نناقش في هذه الحلقة: بكين ستواصل الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا، الرئيس الأسد يشيد بالدعم الروسي الإيراني ويعتبره مهما لسوريا، تدخل "إيكواس"... 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T13:42+0000

2023-08-10T13:42+0000

2023-08-10T13:42+0000

راديو

حصاد الأسبوع

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خبير: لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم بدون بمشاركة الصين خبير: لا يجب أن يتم حل أي أزمة أو نزاع في العالم بدون بمشاركة الصين

أكدت وزارة الخارجية الصينية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوى، قد تبادل بشكل مكثف وجهات النظر مع المشاركين في الاجتماع بجدة، وأن بكين ستواصل تعزيز الحوار مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.ميدانيا .. أطلقت القوات الأوكرانية 9 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم - تستخدمها الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني - على مناطق مختلفة من مدينة دونيتسكحول هذا الموضوع تحدث لـ " حصاد الاسبوع" الباحث في الشؤون السياسية الروسية الاوروبية الاستاذ صدقي زاهر عثمان:الأسد: الدعم الإيراني والروسي كان مهما لسورياقال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسوريا، ويقول الخبير في الشأن السوري والدولي غسان يوسف في حديث لبرنامجنا:مفوضية شؤون اللاجئين توافق على تسليم بيانات اللاجئين السوريين للحكومة اللبنانية.أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسليم بيانات جميع اللاجئين السوريين للحكومة اللبنانية.ويقول المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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