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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/دبابة-روسية-تتخفى-عن-الأقمار-الاصطناعية-والمقاتلات-بطلاء-ناكيدكا-الفريد-1079935908.html
دبابة روسية تتخفى عن الأقمار الاصطناعية والمقاتلات بطلاء "ناكيدكا" الفريد
دبابة روسية تتخفى عن الأقمار الاصطناعية والمقاتلات بطلاء "ناكيدكا" الفريد
أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الدبابات الروسية تتمتع بحماية موثوقة ضد الأقمار الصناعية... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T10:22+0000
2023-08-10T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال أرتياكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي المقبل "آرميا 2023"، إنه تم تطوير الطلاء الخاص "ناكيدكا" في "معهد البحث العلمي للصلب".وفقًا لأرتياكوف، يمكن استخدام هذه المواد ليس فقط على الدبابات، ولكن أيضًا على المعدات العسكرية الأخرى.ويقلل الطلاء بشكل كبير من كشف المعدات العسكرية بواسطة أجهزة التصوير بالرادار والحرارة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الطلاء المعتمد تمويها بصريا.وأضاف ممثل شركة "روستيخ" أنه تم بالفعل إرسال العينات الأولى من التمويه الجديد إلى مصنعي المركبات المدرعة.
https://sputnikarabic.ae/20230405/شركة-روسية-تعتزم-تثبيت-معدات-دفاعية-متطورة-لحماية-دبابات-تي-80-وتي-90-الحديثة-1075542962.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابة روسية تتخفى عن الأقمار الاصطناعية والمقاتلات بطلاء "ناكيدكا" الفريد

10:22 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
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أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الدبابات الروسية تتمتع بحماية موثوقة ضد الأقمار الصناعية والطائرات الاستطلاعية، وذلك من خلال طلاء خاص يسمى "ناكيدكا"
وقال أرتياكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي المقبل "آرميا 2023"، إنه تم تطوير الطلاء الخاص "ناكيدكا" في "معهد البحث العلمي للصلب".
الدبابة تي - 90 خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
تعزيز دبابات "تي 90" و"تي 80" الروسية بأنظمة الحماية المركبة "أرنا إم"
5 أبريل, 08:16 GMT
وفقًا لأرتياكوف، يمكن استخدام هذه المواد ليس فقط على الدبابات، ولكن أيضًا على المعدات العسكرية الأخرى.
ويقلل الطلاء بشكل كبير من كشف المعدات العسكرية بواسطة أجهزة التصوير بالرادار والحرارة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الطلاء المعتمد تمويها بصريا.
وأضاف ممثل شركة "روستيخ" أنه تم بالفعل إرسال العينات الأولى من التمويه الجديد إلى مصنعي المركبات المدرعة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMT
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