https://sputnikarabic.ae/20230810/دبابة-روسية-تتخفى-عن-الأقمار-الاصطناعية-والمقاتلات-بطلاء-ناكيدكا-الفريد-1079935908.html
دبابة روسية تتخفى عن الأقمار الاصطناعية والمقاتلات بطلاء "ناكيدكا" الفريد
دبابة روسية تتخفى عن الأقمار الاصطناعية والمقاتلات بطلاء "ناكيدكا" الفريد
أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الدبابات الروسية تتمتع بحماية موثوقة ضد الأقمار الصناعية... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T10:22+0000
2023-08-10T10:22+0000
2023-08-10T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال أرتياكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي المقبل "آرميا 2023"، إنه تم تطوير الطلاء الخاص "ناكيدكا" في "معهد البحث العلمي للصلب".وفقًا لأرتياكوف، يمكن استخدام هذه المواد ليس فقط على الدبابات، ولكن أيضًا على المعدات العسكرية الأخرى.ويقلل الطلاء بشكل كبير من كشف المعدات العسكرية بواسطة أجهزة التصوير بالرادار والحرارة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الطلاء المعتمد تمويها بصريا.وأضاف ممثل شركة "روستيخ" أنه تم بالفعل إرسال العينات الأولى من التمويه الجديد إلى مصنعي المركبات المدرعة.
https://sputnikarabic.ae/20230405/شركة-روسية-تعتزم-تثبيت-معدات-دفاعية-متطورة-لحماية-دبابات-تي-80-وتي-90-الحديثة-1075542962.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة روسية تتخفى عن الأقمار الاصطناعية والمقاتلات بطلاء "ناكيدكا" الفريد
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أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الدبابات الروسية تتمتع بحماية موثوقة ضد الأقمار الصناعية والطائرات الاستطلاعية، وذلك من خلال طلاء خاص يسمى "ناكيدكا"
وقال أرتياكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي المقبل "آرميا 2023"، إنه تم تطوير الطلاء الخاص "ناكيدكا" في "معهد البحث العلمي للصلب".
وفقًا لأرتياكوف، يمكن استخدام هذه المواد ليس فقط على الدبابات، ولكن أيضًا على المعدات العسكرية الأخرى.
ويقلل الطلاء بشكل كبير من كشف المعدات العسكرية بواسطة أجهزة التصوير بالرادار والحرارة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الطلاء المعتمد تمويها بصريا.
وأضاف ممثل شركة "روستيخ" أنه تم بالفعل إرسال العينات الأولى من التمويه الجديد إلى مصنعي المركبات المدرعة.