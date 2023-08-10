https://sputnikarabic.ae/20230810/دراسة-تكشف-سبب-انجذاب-تمساح-النيل-للأطفال-الرضع--1079951406.html

دراسة تكشف سبب انجذاب تمساح النيل للأطفال الرضع

دراسة تكشف سبب انجذاب تمساح النيل للأطفال الرضع

كشفت دراسة حديثة أن تمساح النيل ينجذب لصرخات استغاثة العديد من الثدييات الصغيرة، بما في ذلك البشر. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T13:00+0000

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ووجد فريق بحثي في ​​فرنسا أن تمساح النيل ينجذب أكثر إلى الرضع في معظم الحالات.واكتشف الباحثون أن رد فعل التماسيح كان مشروطًا بطبيعة الصرخات التي سمعوها.وقام الباحثون بنقل أصوات الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات أو أقل إلى مجموعات من تماسيح النيل عبر مكبرات صوت موضوعة بالقرب من بركة، حيث يعيش أكثر من 300 من هذه الحيوانات في حديقة حيوانات مغربية.وقال فريق البحث: "التماسيح ربما تكون قد أتقنت هذه القدرة حتى تتمكن من التركيز على الفريسة التي لا حول لها ولا قوة"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وتابع: "من الواضح أن تجاربنا لا تعني أن التماسيح لا يمكن أن تنجذب بإشارات أخرى غير نداءات الاستغاثة - فهم صيادون انتهازيون، لكنهم يقترحون أن استعداد هذه الحيوانات للتفاعل يزداد مع وجود الميزات الصوتية التي تميز مستوى الضيق".

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