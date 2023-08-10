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https://sputnikarabic.ae/20230810/دراسة-تكشف-سبب-انجذاب-تمساح-النيل-للأطفال-الرضع--1079951406.html
دراسة تكشف سبب انجذاب تمساح النيل للأطفال الرضع
دراسة تكشف سبب انجذاب تمساح النيل للأطفال الرضع
كشفت دراسة حديثة أن تمساح النيل ينجذب لصرخات استغاثة العديد من الثدييات الصغيرة، بما في ذلك البشر. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T13:00+0000
2023-08-10T13:00+0000
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ووجد فريق بحثي في ​​فرنسا أن تمساح النيل ينجذب أكثر إلى الرضع في معظم الحالات.واكتشف الباحثون أن رد فعل التماسيح كان مشروطًا بطبيعة الصرخات التي سمعوها.وقام الباحثون بنقل أصوات الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات أو أقل إلى مجموعات من تماسيح النيل عبر مكبرات صوت موضوعة بالقرب من بركة، حيث يعيش أكثر من 300 من هذه الحيوانات في حديقة حيوانات مغربية.وقال فريق البحث: "التماسيح ربما تكون قد أتقنت هذه القدرة حتى تتمكن من التركيز على الفريسة التي لا حول لها ولا قوة"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وتابع: "من الواضح أن تجاربنا لا تعني أن التماسيح لا يمكن أن تنجذب بإشارات أخرى غير نداءات الاستغاثة - فهم صيادون انتهازيون، لكنهم يقترحون أن استعداد هذه الحيوانات للتفاعل يزداد مع وجود الميزات الصوتية التي تميز مستوى الضيق".
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البيئة, منوعات

دراسة تكشف سبب انجذاب تمساح النيل للأطفال الرضع

13:00 GMT 10.08.2023
© AP Photo / Desmond Boylanتمساح كوبي شاب في حديقة الحيوانات الوطنية في هافانا
تمساح كوبي شاب في حديقة الحيوانات الوطنية في هافانا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Desmond Boylan
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كشفت دراسة حديثة أن تمساح النيل ينجذب لصرخات استغاثة العديد من الثدييات الصغيرة، بما في ذلك البشر.
ووجد فريق بحثي في ​​فرنسا أن تمساح النيل ينجذب أكثر إلى الرضع في معظم الحالات.

وفقًا لدراسات سابقة، من المعروف أن التماسيح تصبح في حالة تأهب عندما تصدر الفريسة المحتملة صوت استغاثة، وتتحرك التماسيح بسرعة نحو الصوت في محاولة لتناول وجبة خفيفة منخفضة الجهد.

واكتشف الباحثون أن رد فعل التماسيح كان مشروطًا بطبيعة الصرخات التي سمعوها.

وتقدم نتائج دراسة أجريت على البشر الذين تعرضوا لنفس المحفزات دليلاً على أن التماسيح والبشر يستخدمون معايير صوتية مميزة في تقييم مستويات الضيق في صرخات الأطفال.

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وقام الباحثون بنقل أصوات الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات أو أقل إلى مجموعات من تماسيح النيل عبر مكبرات صوت موضوعة بالقرب من بركة، حيث يعيش أكثر من 300 من هذه الحيوانات في حديقة حيوانات مغربية.

ثم قامت عالمة البيئة السلوكية، جولي ثيفينيه، من جامعة "سانت إتيان" في فرنسا وزملاؤها بدراسة ردود أفعال التماسيح.

وقال فريق البحث: "التماسيح ربما تكون قد أتقنت هذه القدرة حتى تتمكن من التركيز على الفريسة التي لا حول لها ولا قوة"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وتابع: "من الواضح أن تجاربنا لا تعني أن التماسيح لا يمكن أن تنجذب بإشارات أخرى غير نداءات الاستغاثة - فهم صيادون انتهازيون، لكنهم يقترحون أن استعداد هذه الحيوانات للتفاعل يزداد مع وجود الميزات الصوتية التي تميز مستوى الضيق".
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