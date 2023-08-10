https://sputnikarabic.ae/20230810/رائدا-فضاء-روسيين-يثبتان-درعا-مضادا-للنيازك-في-الفضاء-المفتوح-فيديو-1079957257.html
رائدا فضاء روسيين يثبتان درعا مضادا للنيازك في الفضاء المفتوح... فيديو
رائدا فضاء روسيين يثبتان درعا مضادا للنيازك في الفضاء المفتوح... فيديو
أعلنت مؤسسة "روسكوسموس" الروسية أن روادها المتواجدين في المحطة الفضائية الدولية خرجوا من المحطة ونفذوا مهمة أخرى في الفضاء المفتوح. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:27+0000
2023-08-10T14:27+0000
2023-08-10T14:38+0000
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وجاء في بيان "روسكوسموس": "أتم رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، مهمة جديدة في الفضاء المفتوح، الرائدان خرجا من المحطة في التاسع من أغسطس (آب) الجاري تمام الساعة 17:45 بتوقيت موسكو، وعملا في الفضاء المفتوح لـ 6 ساعات و35 دقيقة".وأشار البيان إلى أن بروكوبييف كان يرتدي بدلة "أورلان محطة الفضاء الدولية برقم 5"، وكان بيتولين يرتدي بدلة "أورلان محطة الفضاء الدولية برقم 4".ونشرت "روسكوسموس" على قناتها في "يوتيوب" فيديو لسير الرائدين في الفضاء في، 9 أغسطس/آب.يذكر أن، سرغي بروكوبييف، هذه ثامن مهمة ينفذها في الفضاء المفتوح، أما زميله بيتيلين فكانت هذه سادس مهمة ينفذها في الفضاء المفتوح خلال مسيرته الفضائية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رائدا فضاء روسيين يثبتان درعا مضادا للنيازك في الفضاء المفتوح... فيديو
14:27 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة "روسكوسموس" الروسية أن روادها المتواجدين في المحطة الفضائية الدولية خرجوا من المحطة ونفذوا مهمة أخرى في الفضاء المفتوح.
وجاء في بيان "روسكوسموس": "أتم رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، مهمة جديدة في الفضاء المفتوح، الرائدان خرجا من المحطة في التاسع من أغسطس (آب) الجاري تمام الساعة 17:45 بتوقيت موسكو، وعملا في الفضاء المفتوح لـ 6 ساعات و35 دقيقة".
وأشار البيان إلى أن بروكوبييف كان يرتدي بدلة "أورلان محطة الفضاء الدولية برقم 5"، وكان بيتولين يرتدي بدلة "أورلان محطة الفضاء الدولية برقم 4".
وتابع البيان أنه وأثناء المهمة المذكورة قام الرائدان بتثبيت دروع حماية من النيازك الصغيرة على وحدة راسفيت الروسية التابعة للمحطة.
ونشرت "روسكوسموس" على قناتها في "يوتيوب" فيديو لسير الرائدين في الفضاء في، 9 أغسطس/آب.
يذكر أن، سرغي بروكوبييف، هذه ثامن مهمة ينفذها في الفضاء المفتوح، أما زميله بيتيلين فكانت هذه سادس مهمة ينفذها في الفضاء المفتوح خلال مسيرته الفضائية.