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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-العربات-والمدرعات-المصفحة-العسكرية-بشكل-قياسي-1079928186.html
"روستيخ" تزيد من إنتاج العربات والمدرعات المصفحة العسكرية بشكل قياسي
"روستيخ" تزيد من إنتاج العربات والمدرعات المصفحة العسكرية بشكل قياسي
أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة ضاعفت من إنتاج المركبات والمدرعات العسكرية أربع مرات. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T05:48+0000
2023-08-10T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أرتياكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023، إنه مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تضاعف إنتاج المركبات المدرعة أربع مرات. وفي كثير من الأحيان يتم الشحن قبل الموعد المحدد.وتابع بالقول: أعتقد أن المركبات التي نرسلها إلى الجبهة يتم تحسينها باستمرار مع مراعاة الخبرة القتالية وتزداد فعالية مع التطوير المخصص لهذه المركبات".وأعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.وقال تشيميزوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد قمنا بزيادة حجم الإنتاج لجميع أنواع المنتجات العسكرية، والتي تشارك بشكل مكثف اليوم في العملية العسكرية. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فعندئذ لدينا 90% من جميع المنتجات، التي تشارك هناك".وعدّد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع ذخائر "بي بي إم -3" ودبابات "بي تي آر-إم دي إم" ودبابات "تي 90 إم" (بروريف) وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230807/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-المعدات-العسكرية-للعملية-الخاصة-1079853748.html
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روسيا

"روستيخ" تزيد من إنتاج العربات والمدرعات المصفحة العسكرية بشكل قياسي

05:48 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة ضاعفت من إنتاج المركبات والمدرعات العسكرية أربع مرات.
وقال أرتياكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023، إنه مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تضاعف إنتاج المركبات المدرعة أربع مرات. وفي كثير من الأحيان يتم الشحن قبل الموعد المحدد.
وتابع بالقول: أعتقد أن المركبات التي نرسلها إلى الجبهة يتم تحسينها باستمرار مع مراعاة الخبرة القتالية وتزداد فعالية مع التطوير المخصص لهذه المركبات".
مدفع دي-30 التابع لقوات الجيش الروسي في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"روستيخ" تزيد من إنتاج المعدات العسكرية للعملية الخاصة
7 أغسطس, 12:39 GMT
وأعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.
وقال تشيميزوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد قمنا بزيادة حجم الإنتاج لجميع أنواع المنتجات العسكرية، والتي تشارك بشكل مكثف اليوم في العملية العسكرية. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فعندئذ لدينا 90% من جميع المنتجات، التي تشارك هناك".
وعدّد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع ذخائر "بي بي إم -3" ودبابات "بي تي آر-إم دي إم" ودبابات "تي 90 إم" (بروريف) وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.
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