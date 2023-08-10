https://sputnikarabic.ae/20230810/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-العربات-والمدرعات-المصفحة-العسكرية-بشكل-قياسي-1079928186.html
"روستيخ" تزيد من إنتاج العربات والمدرعات المصفحة العسكرية بشكل قياسي
"روستيخ" تزيد من إنتاج العربات والمدرعات المصفحة العسكرية بشكل قياسي
أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة ضاعفت من إنتاج المركبات والمدرعات العسكرية أربع مرات. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T05:48+0000
2023-08-10T05:48+0000
2023-08-10T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059259788_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_114b6eef5f57b0ff8d265845966defeb.jpg
وقال أرتياكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023، إنه مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تضاعف إنتاج المركبات المدرعة أربع مرات. وفي كثير من الأحيان يتم الشحن قبل الموعد المحدد.وتابع بالقول: أعتقد أن المركبات التي نرسلها إلى الجبهة يتم تحسينها باستمرار مع مراعاة الخبرة القتالية وتزداد فعالية مع التطوير المخصص لهذه المركبات".وأعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.وقال تشيميزوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد قمنا بزيادة حجم الإنتاج لجميع أنواع المنتجات العسكرية، والتي تشارك بشكل مكثف اليوم في العملية العسكرية. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فعندئذ لدينا 90% من جميع المنتجات، التي تشارك هناك".وعدّد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع ذخائر "بي بي إم -3" ودبابات "بي تي آر-إم دي إم" ودبابات "تي 90 إم" (بروريف) وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230807/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-المعدات-العسكرية-للعملية-الخاصة-1079853748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059259788_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_99cc0645d240c16eb7d2f2b7cbd5e4f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"روستيخ" تزيد من إنتاج العربات والمدرعات المصفحة العسكرية بشكل قياسي
تابعنا عبر
أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة ضاعفت من إنتاج المركبات والمدرعات العسكرية أربع مرات.
وقال أرتياكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023، إنه مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تضاعف إنتاج المركبات المدرعة أربع مرات. وفي كثير من الأحيان يتم الشحن قبل الموعد المحدد.
وتابع بالقول: أعتقد أن المركبات التي نرسلها إلى الجبهة يتم تحسينها باستمرار مع مراعاة الخبرة القتالية وتزداد فعالية مع التطوير المخصص لهذه المركبات".
وأعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات "روستيخ" بنسبة 90%.
وقال تشيميزوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد قمنا بزيادة حجم الإنتاج لجميع أنواع المنتجات العسكرية، والتي تشارك بشكل مكثف اليوم في العملية العسكرية. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فعندئذ لدينا 90% من جميع المنتجات، التي تشارك هناك".
وعدّد المدير العام للمؤسسة تلك المنتجات، ومنها المدافع والصواريخ والمدفعية والعربات المصفحة وطائرات النقل والطائرات المقاتلة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والأسلحة الصغيرة وجميع أنواع ذخائر "بي بي إم -3" ودبابات "بي تي آر-إم دي إم" ودبابات "تي 90 إم" (بروريف) وأنظمة "إسكندر"، و"كينجال"، الأسرع من الصوت، ومروحيات كا- 52، ومروحيات مي- 28 ، وطائرات سو -57 وسو -35، وطائرات لانتسيت المسيرة.