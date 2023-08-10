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https://sputnikarabic.ae/20230810/روسيا-تزود-6-دول-أفريقية-بحوالي-50-ألف-طن-من-الحبوب-مجانا-1079954199.html
روسيا تزود 6 دول أفريقية بحوالي 50 ألف طن من الحبوب مجانا
روسيا تزود 6 دول أفريقية بحوالي 50 ألف طن من الحبوب مجانا
أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن بلاده ستورد ما يصل إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى ست دول أفريقية مجانا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T13:58+0000
2023-08-10T13:58+0000
روسيا
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وقال باتروشيف خلال مؤتمره الصحفي: "كما قال رئيسنا، بالإضافة إلى كوننا شريكا موثوقا به إلى حد ما فيما يتعلق بتوريد الحبوب إلى السوق العالمية، سنقوم أيضا بتوريد الحبوب إلى البلدان الأفريقية مجانا. حتى الآن نتحدث عن ستة بلدان وحجم من 25 إلى 50 ألف طن ".وأضاف قائلا: "الآن تعمل السلطات على هذه المشكلة، قد تبدأ عمليات التسليم في المستقبل القريب، كما حدد رئيس القسم. كما تحدث عن خطط لتصدير حوالي 55 مليون طن من الحبوب إلى السوق العالمية هذا العام".وقدرت وزارة الزراعة الروسية محصول الحبوب، في عام 2023، بـ 123 مليون طن، منها 78 مليون طن قمح؛ مما يسمح بمراجعة تصاعدية للتنبؤات، وإمكانية توريد 55 مليون طن في الموسم الزراعي الجديد (من 1 حزيران/يوليو 2023 إلى 30 تموز/يونيو 2024).
https://sputnikarabic.ae/20230810/وزير-الزراعة-الروسي-لا-يستبعد-زيادة-صادرات-الحبوب-للسوق-العالمية-إلى-أكثر-من-55-مليون-طن-1079940147.html
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روسيا
روسيا

روسيا تزود 6 دول أفريقية بحوالي 50 ألف طن من الحبوب مجانا

13:58 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Taras Litvinenko / الانتقال إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Taras Litvinenko
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أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن بلاده ستورد ما يصل إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى ست دول أفريقية مجانا.
وقال باتروشيف خلال مؤتمره الصحفي: "كما قال رئيسنا، بالإضافة إلى كوننا شريكا موثوقا به إلى حد ما فيما يتعلق بتوريد الحبوب إلى السوق العالمية، سنقوم أيضا بتوريد الحبوب إلى البلدان الأفريقية مجانا. حتى الآن نتحدث عن ستة بلدان وحجم من 25 إلى 50 ألف طن ".
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
وزير الزراعة الروسي لا يستبعد زيادة صادرات الحبوب للسوق العالمية إلى أكثر من 55 مليون طن
11:48 GMT
وأضاف قائلا: "الآن تعمل السلطات على هذه المشكلة، قد تبدأ عمليات التسليم في المستقبل القريب، كما حدد رئيس القسم. كما تحدث عن خطط لتصدير حوالي 55 مليون طن من الحبوب إلى السوق العالمية هذا العام".
وقدرت وزارة الزراعة الروسية محصول الحبوب، في عام 2023، بـ 123 مليون طن، منها 78 مليون طن قمح؛ مما يسمح بمراجعة تصاعدية للتنبؤات، وإمكانية توريد 55 مليون طن في الموسم الزراعي الجديد (من 1 حزيران/يوليو 2023 إلى 30 تموز/يونيو 2024).
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