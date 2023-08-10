https://sputnikarabic.ae/20230810/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-جاهزة-لشن-هجوم-شامل-لكنها-تفضل-الدفاع-حاليا--1079940002.html
سلطات دونيتسك: القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل لكنها تفضل الدفاع حاليا
سلطات دونيتسك: القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل لكنها تفضل الدفاع حاليا
أفاد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل، لكنها تفضل الدفاع حاليا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:43+0000
2023-08-10T11:43+0000
2023-08-10T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ec8218bb38c81e466eed68f181c1a4e.jpg
وقال غاغين: "لطالما كانت قواتنا المسلحة جاهزة لهجوم كامل، ونحن الآن في مرحلة الدفاع فقط لأنه من المربح لنا أن نكون في هذه المرحلة".وتابع: "موت الأفراد أثناء العمليات الدفاعية هو واحد على خمسة. مع الأخذ في الاعتبار دفاعنا في المتمركز، وقواتنا ووسائلنا الذين يشاركون هناك، وتدريب جنودنا - لأنه حتى المجندون لدينا كانوا مدربين جيدًا، وقد شاركوا في التدريب العسكري لعدة أشهر - ونحن مستعدون لكل من الهجوم والدفاع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15976b4bf1405824e12a5ee05134d77a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
سلطات دونيتسك: القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل لكنها تفضل الدفاع حاليا
11:43 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل، لكنها تفضل الدفاع حاليا.
وقال غاغين: "لطالما كانت قواتنا المسلحة جاهزة لهجوم كامل، ونحن الآن في مرحلة الدفاع فقط لأنه من المربح لنا أن نكون في هذه المرحلة".
وتابع: "موت الأفراد أثناء العمليات الدفاعية هو واحد على خمسة. مع الأخذ في الاعتبار دفاعنا في المتمركز، وقواتنا ووسائلنا الذين يشاركون هناك، وتدريب جنودنا - لأنه حتى المجندون لدينا كانوا مدربين جيدًا، وقد شاركوا في التدريب العسكري لعدة أشهر - ونحن مستعدون لكل من الهجوم والدفاع".