عربي
سلطات دونيتسك: القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل لكنها تفضل الدفاع حاليا
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-جاهزة-لشن-هجوم-شامل-لكنها-تفضل-الدفاع-حاليا--1079940002.html
سلطات دونيتسك: القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل لكنها تفضل الدفاع حاليا
سلطات دونيتسك: القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل لكنها تفضل الدفاع حاليا
أفاد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل، لكنها تفضل الدفاع حاليا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:43+0000
2023-08-10T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ec8218bb38c81e466eed68f181c1a4e.jpg
وقال غاغين: "لطالما كانت قواتنا المسلحة جاهزة لهجوم كامل، ونحن الآن في مرحلة الدفاع فقط لأنه من المربح لنا أن نكون في هذه المرحلة".وتابع: "موت الأفراد أثناء العمليات الدفاعية هو واحد على خمسة. مع الأخذ في الاعتبار دفاعنا في المتمركز، وقواتنا ووسائلنا الذين يشاركون هناك، وتدريب جنودنا - لأنه حتى المجندون لدينا كانوا مدربين جيدًا، وقد شاركوا في التدريب العسكري لعدة أشهر - ونحن مستعدون لكل من الهجوم والدفاع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15976b4bf1405824e12a5ee05134d77a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

سلطات دونيتسك: القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل لكنها تفضل الدفاع حاليا

11:43 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 10.08.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أفاد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية جاهزة لشن هجوم شامل، لكنها تفضل الدفاع حاليا.
وقال غاغين: "لطالما كانت قواتنا المسلحة جاهزة لهجوم كامل، ونحن الآن في مرحلة الدفاع فقط لأنه من المربح لنا أن نكون في هذه المرحلة".
وتابع: "موت الأفراد أثناء العمليات الدفاعية هو واحد على خمسة. مع الأخذ في الاعتبار دفاعنا في المتمركز، وقواتنا ووسائلنا الذين يشاركون هناك، وتدريب جنودنا - لأنه حتى المجندون لدينا كانوا مدربين جيدًا، وقد شاركوا في التدريب العسكري لعدة أشهر - ونحن مستعدون لكل من الهجوم والدفاع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала