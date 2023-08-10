https://sputnikarabic.ae/20230810/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-لم-تصل-حتى-إلى-خط-الدفاع-الأول-على-محور-المقاطعة-1079927161.html

سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول على محور المقاطعة

سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول على محور المقاطعة

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الأوكرانية لم تستطع خلال شهرين من الهجوم المضاد، الوصول حتى إلى خط الدفاع الأول على محور... 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T01:57+0000

2023-08-10T01:57+0000

2023-08-10T01:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال باليتسكي خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "بالمناسبة، العدو خلال هجومه المضاد لم يصل حتى إلى الخط الأول [للدفاع]. لقد استولوا على بعض المعاقل، لكن هذا ليس خط الدفاع، هذا جزء من خط الدفاع الذي يتكون منه الخط الأول، لقد استولوا فقط على عدد قليل من المعاقل، طوال ذلك الوقت.. خلال شهرين".وأضاف باليتسكي: "نحن بشكل عام لا نرى اليوم احتمالية وصول العدو إلى شاطئ بحر آزوف، ولا الخطة التي وضعوها. هذه رواية غير واقعية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-استخبارات-أمريكي-روسيا-سيطرت-على-طول-خط-المواجهة-نتيجة-فشل-الهجوم-المضاد-1079923986.html

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القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم