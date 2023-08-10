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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-لم-تصل-حتى-إلى-خط-الدفاع-الأول-على-محور-المقاطعة-1079927161.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول على محور المقاطعة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول على محور المقاطعة
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الأوكرانية لم تستطع خلال شهرين من الهجوم المضاد، الوصول حتى إلى خط الدفاع الأول على محور... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T01:57+0000
2023-08-10T01:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال باليتسكي خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "بالمناسبة، العدو خلال هجومه المضاد لم يصل حتى إلى الخط الأول [للدفاع]. لقد استولوا على بعض المعاقل، لكن هذا ليس خط الدفاع، هذا جزء من خط الدفاع الذي يتكون منه الخط الأول، لقد استولوا فقط على عدد قليل من المعاقل، طوال ذلك الوقت.. خلال شهرين".وأضاف باليتسكي: "نحن بشكل عام لا نرى اليوم احتمالية وصول العدو إلى شاطئ بحر آزوف، ولا الخطة التي وضعوها. هذه رواية غير واقعية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-استخبارات-أمريكي-روسيا-سيطرت-على-طول-خط-المواجهة-نتيجة-فشل-الهجوم-المضاد-1079923986.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول على محور المقاطعة

01:57 GMT 10.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن القوات الأوكرانية لم تستطع خلال شهرين من الهجوم المضاد، الوصول حتى إلى خط الدفاع الأول على محور زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وقال باليتسكي خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "بالمناسبة، العدو خلال هجومه المضاد لم يصل حتى إلى الخط الأول [للدفاع]. لقد استولوا على بعض المعاقل، لكن هذا ليس خط الدفاع، هذا جزء من خط الدفاع الذي يتكون منه الخط الأول، لقد استولوا فقط على عدد قليل من المعاقل، طوال ذلك الوقت.. خلال شهرين".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 20:18 GMT
وأضاف باليتسكي: "نحن بشكل عام لا نرى اليوم احتمالية وصول العدو إلى شاطئ بحر آزوف، ولا الخطة التي وضعوها. هذه رواية غير واقعية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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