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سوريا... رصد 7 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية
سوريا... رصد 7 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية
ذكر المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل سبع هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:59+0000
2023-08-10T12:59+0000
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ونقلت وكالة "سانا" عن المركز بيانا قال فيه إنه تم تسجيل هزتين في لواء اسكندرون بشدة تصل إلى 3.4 درجات على مقياس ريختر، وثلاث هزات في تركيا بشدة تتراوح بين 2.6 و 4.4 درجات. وأشار المركز إلى أنه تم أيضا تسجيل هزة في شمال لبنان بقوة 2.1 درجة، وهزة في قبرص بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, زلزال
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, زلزال

سوريا... رصد 7 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

12:59 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Suhaib Omarayaزلزال سوريا يخلّف دمارا كبيرا في أسواق حلب الأثرية
زلزال سوريا يخلّف دمارا كبيرا في أسواق حلب الأثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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ذكر المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل سبع هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة "سانا" عن المركز بيانا قال فيه إنه تم تسجيل هزتين في لواء اسكندرون بشدة تصل إلى 3.4 درجات على مقياس ريختر، وثلاث هزات في تركيا بشدة تتراوح بين 2.6 و 4.4 درجات.
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وأشار المركز إلى أنه تم أيضا تسجيل هزة في شمال لبنان بقوة 2.1 درجة، وهزة في قبرص بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.
وتسبب الزلزال في البلدين، بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.
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