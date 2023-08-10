https://sputnikarabic.ae/20230810/ضابط-أمريكي-روسيا-شلت-الدفاعات-الأوكرانية-ووجهت-ضربات-مفاجئة-لأهداف-محددة-1079959042.html

ضابط أمريكي: روسيا شلت الدفاعات الأوكرانية ووجهت ضربات مفاجئة لأهداف محددة

ضابط أمريكي: روسيا شلت الدفاعات الأوكرانية ووجهت ضربات مفاجئة لأهداف محددة

أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن القوات الروسية تدمر بشكل منهجي أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T14:55+0000

2023-08-10T14:55+0000

2023-08-10T14:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سكوت ريتر على قناة "Judging Freedom" في"يوتيوب": "الجيش الروسي عطل كل نظام دفاع جوي، ثم قام بسهولة بتوجيه ضربات ضد أهداف محددة".وأضاف: "سلمت الدول الغربية العديد من منشآت الدفاع الجوي المتقدمة لنظام كييف. ومع ذلك، فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في إنشاء نظام واحد متكامل، وبناء مواقع متفرقة أصبحت هدفا سهلا".وقال ريتر: "منذ عدة أشهر، كانت روسيا تنفذ أنجح عملية في التاريخ العسكري الحديث لتدمير قوات الدفاع الجوي المعادية".وأشار إلى أن الأوكرانيين يستهلكون ذخيرة باهظة الثمن بكميات كبيرة، لذلك يضطر زيلينسكي مرة أخرى إلى التوسل إلى الحلفاء الغربيين لتسليم دفعات جديدة من الصواريخ.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20230810/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-الجيش-الأوكراني-سقط-بفخ-روسي-قبل-أن-يبدأ-هجومه-1079956197.html

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