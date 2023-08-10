عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/ضابط-أمريكي-روسيا-شلت-الدفاعات-الأوكرانية-ووجهت-ضربات-مفاجئة-لأهداف-محددة-1079959042.html
ضابط أمريكي: روسيا شلت الدفاعات الأوكرانية ووجهت ضربات مفاجئة لأهداف محددة
ضابط أمريكي: روسيا شلت الدفاعات الأوكرانية ووجهت ضربات مفاجئة لأهداف محددة
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن القوات الروسية تدمر بشكل منهجي أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:55+0000
2023-08-10T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7caa01e58db06a983f6be64bedd6b4dc.jpg
وقال سكوت ريتر على قناة "Judging Freedom" في"يوتيوب": "الجيش الروسي عطل كل نظام دفاع جوي، ثم قام بسهولة بتوجيه ضربات ضد أهداف محددة".وأضاف: "سلمت الدول الغربية العديد من منشآت الدفاع الجوي المتقدمة لنظام كييف. ومع ذلك، فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في إنشاء نظام واحد متكامل، وبناء مواقع متفرقة أصبحت هدفا سهلا".وقال ريتر: "منذ عدة أشهر، كانت روسيا تنفذ أنجح عملية في التاريخ العسكري الحديث لتدمير قوات الدفاع الجوي المعادية".وأشار إلى أن الأوكرانيين يستهلكون ذخيرة باهظة الثمن بكميات كبيرة، لذلك يضطر زيلينسكي مرة أخرى إلى التوسل إلى الحلفاء الغربيين لتسليم دفعات جديدة من الصواريخ.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230810/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-الجيش-الأوكراني-سقط-بفخ-روسي-قبل-أن-يبدأ-هجومه-1079956197.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34540320f30256957127348e49bdd73f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: روسيا شلت الدفاعات الأوكرانية ووجهت ضربات مفاجئة لأهداف محددة

14:55 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن القوات الروسية تدمر بشكل منهجي أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال سكوت ريتر على قناة "Judging Freedom" في"يوتيوب": "الجيش الروسي عطل كل نظام دفاع جوي، ثم قام بسهولة بتوجيه ضربات ضد أهداف محددة".
وأضاف: "سلمت الدول الغربية العديد من منشآت الدفاع الجوي المتقدمة لنظام كييف. ومع ذلك، فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في إنشاء نظام واحد متكامل، وبناء مواقع متفرقة أصبحت هدفا سهلا".
وقال ريتر: "منذ عدة أشهر، كانت روسيا تنفذ أنجح عملية في التاريخ العسكري الحديث لتدمير قوات الدفاع الجوي المعادية".
وأشار إلى أن الأوكرانيين يستهلكون ذخيرة باهظة الثمن بكميات كبيرة، لذلك يضطر زيلينسكي مرة أخرى إلى التوسل إلى الحلفاء الغربيين لتسليم دفعات جديدة من الصواريخ.
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الجيش الأوكراني سقط "بفخ" روسي قبل أن يبدأ هجومه
14:16 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
أقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала