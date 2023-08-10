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https://sputnikarabic.ae/20230810/علماء-روس-يبتكرون-جلدا-طبيا-بشريا-خاصا-بالتدريب-الجراحي-1079934582.html
علماء روس يبتكرون جلدا طبيا "بشريا" خاصا بالتدريب الجراحي
علماء روس يبتكرون جلدا طبيا "بشريا" خاصا بالتدريب الجراحي
ابتكر علماء روس جلدًا صناعيًا لنماذج التدريب الطبي، ونُشر على البوابة الرسمية لعمدة ومجلس مدينة موسكو، أنها مادة خاصة مماثلة في المرونة والصفات البصرية لبشرة... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T09:36+0000
2023-08-10T09:36+0000
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وجاء في بيان لنائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا: "تلعب المحاكات الطبية دورًا مهمًا في تدريب الأطباء، فهي تسمح لهم بصقل مهاراتهم، لذلك نواصل تحسين نماذج التدريب لدينا وقمنا بتطوير مادة خاصة تشبه في المرونة والصفات البصرية لجلد لإنسان الحقيقي.لقد جعل التطور الأشياء الافتراضية لدينا أقرب إلى الأعضاء البشرية الحقيقية، لذا فإن الصورة على الجهاز أثناء تدريب متخصصي الموجات فوق الصوتية أصبحت الآن معقولة قدر الإمكان، سيساعد هذا في تحسين جودة التشخيص لمرضانا".يشار إلى أن نموذج التدريب تم إنشاؤه من قبل موظفي مركز التشخيص والتطبيب عن بعد التابع لقسم الصحة في موسكو. بمساعدة الواقع الافتراضي، يمكن للأطباء صقل مهاراتهم في التشخيص بالموجات فوق الصوتية لتمدد الأوعية الدموية وتجلط الأوعية الدماغية والأورام وبؤر الورم في الغدد الثديية والغدة الدرقية، وتحسين دقة القياس وتعلم التلاعب بتحديد الموقع بالموجات فوق الصوتية.وتم بالفعل تطوير ستة أنماط طبية افتراضية مختلفة حتى الآن، وتم اختبارهم جميعًا من قبل أطباء الممارسة السريرية.
https://sputnikarabic.ae/20230810/الصحة-العالمية-تكشف-مدى-خطورة-متحور-كورونا-الجديد-وأبرز-أعراضه-1079933627.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء روس يبتكرون جلدا طبيا "بشريا" خاصا بالتدريب الجراحي

09:36 GMT 10.08.2023
© Photo / unsplash/ Mika Korhonenجلد
جلد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Photo / unsplash/ Mika Korhonen
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ابتكر علماء روس جلدًا صناعيًا لنماذج التدريب الطبي، ونُشر على البوابة الرسمية لعمدة ومجلس مدينة موسكو، أنها مادة خاصة مماثلة في المرونة والصفات البصرية لبشرة الإنسان الحقيقية.
وجاء في بيان لنائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا: "تلعب المحاكات الطبية دورًا مهمًا في تدريب الأطباء، فهي تسمح لهم بصقل مهاراتهم، لذلك نواصل تحسين نماذج التدريب لدينا وقمنا بتطوير مادة خاصة تشبه في المرونة والصفات البصرية لجلد لإنسان الحقيقي.
لقد جعل التطور الأشياء الافتراضية لدينا أقرب إلى الأعضاء البشرية الحقيقية، لذا فإن الصورة على الجهاز أثناء تدريب متخصصي الموجات فوق الصوتية أصبحت الآن معقولة قدر الإمكان، سيساعد هذا في تحسين جودة التشخيص لمرضانا".
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يشار إلى أن نموذج التدريب تم إنشاؤه من قبل موظفي مركز التشخيص والتطبيب عن بعد التابع لقسم الصحة في موسكو. بمساعدة الواقع الافتراضي، يمكن للأطباء صقل مهاراتهم في التشخيص بالموجات فوق الصوتية لتمدد الأوعية الدموية وتجلط الأوعية الدماغية والأورام وبؤر الورم في الغدد الثديية والغدة الدرقية، وتحسين دقة القياس وتعلم التلاعب بتحديد الموقع بالموجات فوق الصوتية.
وتم بالفعل تطوير ستة أنماط طبية افتراضية مختلفة حتى الآن، وتم اختبارهم جميعًا من قبل أطباء الممارسة السريرية.
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