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https://sputnikarabic.ae/20230810/عمدة-مدينة-أمريكية-تصطاد-طرد-كوكايين-بقيمة-مليون-دولار-من-المحيط-فيديو-1079940499.html
عمدة مدينة أمريكية تصطاد "طرد كوكايين" بقيمة مليون دولار من المحيط... فيديو
عمدة مدينة أمريكية تصطاد "طرد كوكايين" بقيمة مليون دولار من المحيط... فيديو
عثرت عمدة مدينة تامبا، جاين كاستور، في ولاية فلوريدا الأمريكية، على كمية من المخدرات تتجاوز قيمتها مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في رحلة صيد في فلوريدا... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:56+0000
2023-08-10T12:17+0000
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وأشارت جاين كاستور إلى أنها كانت واثقة بأن ما رأته كان كميات من الكوكايين، إذ سمحت لها أكثر من 30 عاما أمضتها في شرطة تامبا، بينها 6 سنوات كرئيسة لها، بالتعرف على مخزون المخدرات.وبحسب رئيس دوريات الحدود الأمريكية في قطاع ميامي، والتر سلوسار، فإن قيمة المخدرات تقدر بـ1.1 مليون دولار.ونشر سلوسار في منشور على منصة x (تويتر سابقا) صورا للرزم المختومة بفراشة أرجوانيةوقالت كاستور إنها كانت تستمتع بيوم إجازة على ساحل "فلوريدا كيز" قبل أن يكتشف أحد أفراد أسرتها رزما من الكوكايين في الماء.وسجلت كاستور موقع الاكتشاف لحظة حصوله، واتصلت بمكتب قائد الشرطة في مقاطعة "مونرو"، فيما تسلمت دورية من حرس الحدود الشحنة بعد ذلك.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

عمدة مدينة أمريكية تصطاد "طرد كوكايين" بقيمة مليون دولار من المحيط... فيديو

11:56 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 10.08.2023)
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مخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
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عثرت عمدة مدينة تامبا، جاين كاستور، في ولاية فلوريدا الأمريكية، على كمية من المخدرات تتجاوز قيمتها مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في رحلة صيد في فلوريدا مع عائلتها.
وأشارت جاين كاستور إلى أنها كانت واثقة بأن ما رأته كان كميات من الكوكايين، إذ سمحت لها أكثر من 30 عاما أمضتها في شرطة تامبا، بينها 6 سنوات كرئيسة لها، بالتعرف على مخزون المخدرات.
وبحسب رئيس دوريات الحدود الأمريكية في قطاع ميامي، والتر سلوسار، فإن قيمة المخدرات تقدر بـ1.1 مليون دولار.
ونشر سلوسار في منشور على منصة x (تويتر سابقا) صورا للرزم المختومة بفراشة أرجوانية
وقالت كاستور إنها كانت تستمتع بيوم إجازة على ساحل "فلوريدا كيز" قبل أن يكتشف أحد أفراد أسرتها رزما من الكوكايين في الماء.
وسجلت كاستور موقع الاكتشاف لحظة حصوله، واتصلت بمكتب قائد الشرطة في مقاطعة "مونرو"، فيما تسلمت دورية من حرس الحدود الشحنة بعد ذلك.
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