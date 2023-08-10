https://sputnikarabic.ae/20230810/عمدة-موسكو-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرتين-مسيرتين-كانتا-تحلقان-باتجاه-المدينة-1079927294.html
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو في حوالي الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T02:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في حوالي الساعة الرابعة صباحا، طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة، واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى في منطقة الطريق الدائري المركزي".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 6 أغسطس/آب، التصدي لمحاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت إسقاط المسيرة فوق منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-في-محاولة-لاقتحام-موسكو-1079896411.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة
02:23 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 02:24 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو في حوالي الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في حوالي الساعة الرابعة صباحا، طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة، واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى في منطقة الطريق الدائري المركزي".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 6 أغسطس/آب، التصدي لمحاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت إسقاط المسيرة فوق منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.