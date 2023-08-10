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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/عمدة-موسكو-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرتين-مسيرتين-كانتا-تحلقان-باتجاه-المدينة-1079927294.html
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو في حوالي الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T02:23+0000
2023-08-10T02:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في حوالي الساعة الرابعة صباحا، طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة، واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى في منطقة الطريق الدائري المركزي".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 6 أغسطس/آب، التصدي لمحاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت إسقاط المسيرة فوق منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-في-محاولة-لاقتحام-موسكو-1079896411.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي تسقط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة

02:23 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 02:24 GMT 10.08.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورإسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت ليخاتشوفا، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت ليخاتشوفا، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو في حوالي الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في حوالي الساعة الرابعة صباحا، طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة، واحدة في مقاطعة كالوغا، والأخرى في منطقة الطريق الدائري المركزي".
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت كومسومولسكي، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين حاولتا التحليق فوق موسكو
أمس, 00:24 GMT
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 6 أغسطس/آب، التصدي لمحاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت إسقاط المسيرة فوق منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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