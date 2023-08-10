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https://sputnikarabic.ae/20230810/ما-هي-أضخم-5-قوات-جوية-عربية-في-2023-1079955868.html
ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟
ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟
تمتلك الجيوش العربية قوات جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الحربية من طرازات مختلفة، بعضها يصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:00+0000
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وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، وتتصدر قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟

14:00 GMT 10.08.2023
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تمتلك الجيوش العربية قوات جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الحربية من طرازات مختلفة، بعضها يصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم.
وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، وتتصدر قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.
ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟ - سبوتنيك عربي
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