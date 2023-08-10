https://sputnikarabic.ae/20230810/ما-هي-أضخم-5-قوات-جوية-عربية-في-2023-1079955868.html
ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟
ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟
تمتلك الجيوش العربية قوات جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الحربية من طرازات مختلفة، بعضها يصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:00+0000
2023-08-10T14:00+0000
2023-08-10T14:00+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079955102_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_32c25b59fde922d484fbb463f2bcf931.png
وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، وتتصدر قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079955102_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_1e77ae81d67b2ccdea7b8ca2e05b830f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟
تابعنا عبر
تمتلك الجيوش العربية قوات جوية ضخمة تضم آلاف الطائرات الحربية من طرازات مختلفة، بعضها يصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم.
وتمثل القوات الجوية المصرية واحدة من أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، وتتصدر قائمة أقوى 5 قوات جوية عربية تليها السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.