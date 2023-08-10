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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-الجيش-الأوكراني-سقط-بفخ-روسي-قبل-أن-يبدأ-هجومه-1079956197.html
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الجيش الأوكراني سقط "بفخ" روسي قبل أن يبدأ هجومه
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الجيش الأوكراني سقط "بفخ" روسي قبل أن يبدأ هجومه
كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، جورج بيبي، أن حلف شمال الأطلسي أجبر القوات المسلحة على شن هجوم مضاد، ما دفعهم إلى الوقوع في فخ. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:16+0000
2023-08-10T14:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جورج بيبي: "مع تعثر الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للقوات الأوكرانية، نظام كييف يتهم بشكل متزايد بأن واشنطن تضغط من أجل هجمات جديدة، لكنها لا توفر ما يكفي من الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، ما يعرض أوكرانيا للهجوم".وكتب بيبي في مقال لصحيفة "Responsible Statecraft": "الأوكرانيون سيتحدثون عن حقيقة أن الكتلة العسكرية طعنتهم في الظهر".وقال: "بغض النظر عن كيفية انتهاء الحرب، فإن قرار فلاديمير بوتين لعمليته العسكرية في أوكرانية قد خلق النتيجة التي أراد أن يمنعها: ديمقراطية مزدهرة معادية لروسيا، موالية للغرب، مسلحة حتى النخاع بالأسلحة الأمريكية، مقدر لها على الأقل أن تصبح حليف فعلي لواشنطن، إن لم يكن عضوًا رسميًا في حلف الناتو".وقال بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".
https://sputnikarabic.ae/20230810/مستشار-لدى-البنتاغون-القادة-الأوكرانيون-يأمرون-جنودهم-بالاستسلام-1079951587.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الجيش الأوكراني سقط "بفخ" روسي قبل أن يبدأ هجومه

14:16 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، جورج بيبي، أن حلف شمال الأطلسي أجبر القوات المسلحة على شن هجوم مضاد، ما دفعهم إلى الوقوع في فخ.
وقال جورج بيبي: "مع تعثر الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للقوات الأوكرانية، نظام كييف يتهم بشكل متزايد بأن واشنطن تضغط من أجل هجمات جديدة، لكنها لا توفر ما يكفي من الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، ما يعرض أوكرانيا للهجوم".

وقال: "عندما تفشل عملية القوات الأوكرانية في الجبهة، ولا يأتي الناتو للإنقاذ، ستفقد كييف الثقة في حلفائها الغربيين".

وكتب بيبي في مقال لصحيفة "Responsible Statecraft": "الأوكرانيون سيتحدثون عن حقيقة أن الكتلة العسكرية طعنتهم في الظهر".

وأشار إلى أنه في ظل الوضع الحالي، يجعل السياسيون الأمريكيون من غير المحتمل على نحو متزايد أن تتعافي أوكرانيا في المستقبل، لأنهم يطيلون الصراع بدلاً من المساهمة في بدء تسوية سلمية.

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار لدى البنتاغون: القادة الأوكرانيون يأمرون جنودهم بالاستسلام
12:54 GMT
وقال: "بغض النظر عن كيفية انتهاء الحرب، فإن قرار فلاديمير بوتين لعمليته العسكرية في أوكرانية قد خلق النتيجة التي أراد أن يمنعها: ديمقراطية مزدهرة معادية لروسيا، موالية للغرب، مسلحة حتى النخاع بالأسلحة الأمريكية، مقدر لها على الأقل أن تصبح حليف فعلي لواشنطن، إن لم يكن عضوًا رسميًا في حلف الناتو".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".

وقال بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:44 GMT
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