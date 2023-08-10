https://sputnikarabic.ae/20230810/مسؤول-مصري-يتوقع-حجم-إسهام-الذكاء-الاصطناعي-في-الاقتصاد-بعد-7-سنوات-1079941675.html

مسؤول مصري يتوقع حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بعد 7 سنوات

مسؤول مصري يتوقع حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بعد 7 سنوات

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لزيادة نسبة إسهامه في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T12:34+0000

2023-08-10T12:34+0000

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وتوقع مسؤول في الحكومة المصرية أن يصل حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد إلى نحو 43 مليار دولار بحلول عام 2030، حسبما ذكرت صحيفة "البورصة" المصرية، اليوم الخميس.ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أسامة الجوهري، إن مساهمة التقنيات الرقمية في الاقتصاد العالمي جعلتها مسؤولة عن نحو 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم في 2022.ولفت الجوهري، في ندوة حول المحتوى المعرفي والذكاء الاصطناعي، إلى أن مصر تعمل على توطين التقنيات الحديثة وإيجاد حلول ذكية تساهم في تعزيز آليات صنع القرار.وأوضح رئيس مركز المعلومات إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي خاصة فيما يتعلق بالوثائق الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس مركز الوثائق الاستراتيجية منذ 2006 لهذا الغرض.وتابع: "تهدف مصر إلى إنشاء ذاكرة إلكترونية للوثائق الحكومية، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل أكثر من 28 ألف وثيقة حتى 2023، ويساهم في خدمة الأغراض البحثية".

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