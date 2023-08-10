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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/مستشار-لدى-البنتاغون-القادة-الأوكرانيون-يأمرون-جنودهم-بالاستسلام-1079951587.html
مستشار لدى البنتاغون: القادة الأوكرانيون يأمرون جنودهم بالاستسلام
مستشار لدى البنتاغون: القادة الأوكرانيون يأمرون جنودهم بالاستسلام
كشف المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن قادة القوات المسلحة الأوكرانية يأمرون الجنود بشكل متزايد بالاستسلام. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:54+0000
2023-08-10T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال دوغلاس ماكغريغور في مقابلة في قناة "ستيفن جاردنر" على "يوتيوب": "قادة القوات المسلحة الأوكرانية ينظرون إلى وحداتهم ويرون أن هناك 30، 40،50 مصابا بجروح خطيرة، وتقول قيادتهم إنه من المستحيل إجلاؤهم. تأتي لحظة يتعين على القائد فيها اتخاذ قرار".وتابع ماكغريغو: "يمكن أن يتركهم يموتون أو يقول لنفسه لدي 150 أو 200 شخص تحت إمرتي - يجب أن أستسلم، لأنني لا أريدهم أن يموتوا".وأضاف: "هذا الاتجاه يرجع إلى حقيقة أن روسيا تعامل أسرى الحرب بشكل جيد، وهو أمر معروف جيدا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".وحذر ماكغريغو، في الوقت نفسه، من أن هذا الوضع سيؤدي حتما إلى الانهيار الكامل للقوات الأوكرانية. ووفقا له تعاني أوكرانيا من مشاكل خطيرة مع تجنيد الرجال للخدمة العسكرية.وقال: "يجبرون على الذهاب إلى الجبهة. بالإضافة إلى ذلك جميع الأفراد العسكريين الذين تم تدريبهم بشكل صحيح هم عمليا إما قتلى أو مصابين بجروح خطيرة".وفي وقت سابق، صرح دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني لا يريد شن هجمات جديدة بعد فشل الهجوم المضاد.وقال ماكغريغو: "الآن عدد كبير من الأوكرانيين أُجبروا على الذهاب إلى الجبهة. لقد رأوا كيف مات مواطنوهم في هجمات لا معنى لها، في محاولة لاختراق خط الدفاع الروسي. والآن يرفضون المضي في الهجوم".وفي 24 يوليو/تموز، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه تستسلم في مجموعات تصل إلى فصيلة.من بداية الهجوم المضاد الأوكراني زادت حالات استسلام جنود أوكرانيين للجيش الروسي بسبب المشاكل في تنظيم القيادة والخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية.أما وزارة الدفاع الروسية فتأخذ الإجراءات المختلفة بشكل دائم الموجهة إلى أفراد قوات العدو لتوفير الامكانية لإلقاء سلاحهم.
https://sputnikarabic.ae/20230810/القوات--الروسية-تصد-17-هجوما-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1079937682.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون: القادة الأوكرانيون يأمرون جنودهم بالاستسلام

12:54 GMT 10.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن قادة القوات المسلحة الأوكرانية يأمرون الجنود بشكل متزايد بالاستسلام.
وقال دوغلاس ماكغريغور في مقابلة في قناة "ستيفن جاردنر" على "يوتيوب": "قادة القوات المسلحة الأوكرانية ينظرون إلى وحداتهم ويرون أن هناك 30، 40،50 مصابا بجروح خطيرة، وتقول قيادتهم إنه من المستحيل إجلاؤهم. تأتي لحظة يتعين على القائد فيها اتخاذ قرار".
وتابع ماكغريغو: "يمكن أن يتركهم يموتون أو يقول لنفسه لدي 150 أو 200 شخص تحت إمرتي - يجب أن أستسلم، لأنني لا أريدهم أن يموتوا".
وأضاف: "هذا الاتجاه يرجع إلى حقيقة أن روسيا تعامل أسرى الحرب بشكل جيد، وهو أمر معروف جيدا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".
وحذر ماكغريغو، في الوقت نفسه، من أن هذا الوضع سيؤدي حتما إلى الانهيار الكامل للقوات الأوكرانية. ووفقا له تعاني أوكرانيا من مشاكل خطيرة مع تجنيد الرجال للخدمة العسكرية.
وقال: "يجبرون على الذهاب إلى الجبهة. بالإضافة إلى ذلك جميع الأفراد العسكريين الذين تم تدريبهم بشكل صحيح هم عمليا إما قتلى أو مصابين بجروح خطيرة".
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 17 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه دونيتسك
10:46 GMT
وفي وقت سابق، صرح دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني لا يريد شن هجمات جديدة بعد فشل الهجوم المضاد.
وقال ماكغريغو: "الآن عدد كبير من الأوكرانيين أُجبروا على الذهاب إلى الجبهة. لقد رأوا كيف مات مواطنوهم في هجمات لا معنى لها، في محاولة لاختراق خط الدفاع الروسي. والآن يرفضون المضي في الهجوم".
وفي 24 يوليو/تموز، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه تستسلم في مجموعات تصل إلى فصيلة.
من بداية الهجوم المضاد الأوكراني زادت حالات استسلام جنود أوكرانيين للجيش الروسي بسبب المشاكل في تنظيم القيادة والخسائر الكبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية.

أما وزارة الدفاع الروسية فتأخذ الإجراءات المختلفة بشكل دائم الموجهة إلى أفراد قوات العدو لتوفير الامكانية لإلقاء سلاحهم.
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