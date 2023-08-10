https://sputnikarabic.ae/20230810/مشاهد-لتدمير-أرتال-عسكرية-أوكرانية-خلال-محاولة-الهجوم-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو--1079963268.html
مشاهد لتدمير أرتال عسكرية أوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور أرتيوموفسك... فيديو
مشاهد لتدمير أرتال عسكرية أوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور أرتيوموفسك... فيديو
تناقلت مواقع روسية مشاهد لقيام وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية بإحباط هجوم أوكراني على منطقة كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T16:41+0000
2023-08-10T16:41+0000
2023-08-10T16:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتحاول القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم بلا جدوى على محور أرتيوموفسك، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها بالعتاد والأفراد.وبحسب المشاهد، يظهر صد وتدمير أرتال من المعدات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ هجوم على منطقة كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك، حيث وجهت القوات الروسية ضربات استهدفت الدبابات الأوكرانية المهاجمة ودمرتها الواحدة تلو الأخرى، وأحبطت الهجوم الأوكراني.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات المسلحة الروسية على اتجاه دونيتسك صدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، وتجاوزت خسائر العدو 290 جنديا.وقالت الدفاع الروسية: "نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، في صد 17 هجوما لمجموعات هجومية أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا ونوفوميكايلوفكا وأرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".شاهد أيضا: جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لهروب "بي أم بي" أوكرانية وتركها للجنود بعد استهدافها بنيران روسية... فيديوشاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد لتدمير أرتال عسكرية أوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور أرتيوموفسك... فيديو
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تناقلت مواقع روسية مشاهد لقيام وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية بإحباط هجوم أوكراني على منطقة كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك.
وتحاول القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم بلا جدوى على محور أرتيوموفسك، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها بالعتاد والأفراد.
وبحسب المشاهد، يظهر صد وتدمير أرتال من المعدات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ هجوم على منطقة كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك، حيث وجهت القوات الروسية ضربات استهدفت الدبابات الأوكرانية المهاجمة ودمرتها الواحدة تلو الأخرى، وأحبطت الهجوم الأوكراني.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات المسلحة الروسية على اتجاه دونيتسك صدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، وتجاوزت خسائر العدو 290 جنديا.
وقالت الدفاع الروسية: "نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على اتجاه دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، في صد 17 هجوما لمجموعات هجومية أوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا ونوفوميكايلوفكا وأرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".