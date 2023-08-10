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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/مشاهد-لهروب-بي-أم-بي-أوكرانية-وتركها-للجنود-بعد-استهدافها-بنيران-روسية-فيديو--1079962126.html
مشاهد لهروب "بي أم بي" أوكرانية وتركها للجنود بعد استهدافها بنيران روسية... فيديو
مشاهد لهروب "بي أم بي" أوكرانية وتركها للجنود بعد استهدافها بنيران روسية... فيديو
تناقلت مواقع روسية مشاهد لهروب عربة "بي أم بي" أوكرانية وتركها للجنود بعد استهدافها بواسطة درون انتحاري من طراز "إف بي في" على اتجاه كوبيانسك. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T15:59+0000
2023-08-10T15:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف هرب سائق عربة الـ"بي أم بي" وترك رفاقه تحت نيران القوات الروسية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة على محور كوبيانسك، مشيرةً إلى تحييد 55 جنديا أوكرانيا.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون. شاهد أيضا: جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية... فيديوشاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لهروب "بي أم بي" أوكرانية وتركها للجنود بعد استهدافها بنيران روسية... فيديو

15:59 GMT 10.08.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . РИА Новости
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تناقلت مواقع روسية مشاهد لهروب عربة "بي أم بي" أوكرانية وتركها للجنود بعد استهدافها بواسطة درون انتحاري من طراز "إف بي في" على اتجاه كوبيانسك.
ويظهر في الفيديو كيف هرب سائق عربة الـ"بي أم بي" وترك رفاقه تحت نيران القوات الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة على محور كوبيانسك، مشيرةً إلى تحييد 55 جنديا أوكرانيا.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
شاهد أيضا: جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية... فيديو
شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
شاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
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