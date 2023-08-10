مشاهد لهروب "بي أم بي" أوكرانية وتركها للجنود بعد استهدافها بنيران روسية... فيديو
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
© Sputnik . РИА Новости/
تناقلت مواقع روسية مشاهد لهروب عربة "بي أم بي" أوكرانية وتركها للجنود بعد استهدافها بواسطة درون انتحاري من طراز "إف بي في" على اتجاه كوبيانسك.
ويظهر في الفيديو كيف هرب سائق عربة الـ"بي أم بي" وترك رفاقه تحت نيران القوات الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة على محور كوبيانسك، مشيرةً إلى تحييد 55 جنديا أوكرانيا.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.