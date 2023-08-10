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https://sputnikarabic.ae/20230810/مصدر-لـسبوتنيك-الضمانات-الشفهية-التي-تتلقاها-تركيا-من-الغرب-غير-كافية-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1079929615.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الضمانات الشفهية التي تتلقاها تركيا من الغرب غير كافية لاستئناف صفقة الحبوب
مصدر لـ"سبوتنيك": الضمانات الشفهية التي تتلقاها تركيا من الغرب غير كافية لاستئناف صفقة الحبوب
أعلن مصدر مسؤول في أنقرة يشارك في عملية التفاوض مع الغرب بشأن استئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، أن تركيا تلقت ضمانات شفهية لتصدير المنتجات الروسية،... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T07:14+0000
2023-08-10T07:14+0000
روسيا
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وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار في تصريحاته أخيرًا إلى أهمية اتخاذ الغرب خطوات بناءة لاستئناف العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب".وأضاف: "المفاوضات مع عدد من الدول الغربية جارية، كما أننا نتلقى ضمانات شفهية من شركائنا، لكن الواقع العملي يدل على أن هذا غير كاف، خاصة عندما يتعلق الأمر أولا باستئناف تفعيل آلية التصدير، ثم جعل هذه العملية مستدامة".ووفقا للمصدر، فإن الأمم المتحدة تواصل أيضا المفاوضات مع الغرب بشأن تصدير المنتجات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230809/انخفاض-مداخيل-أوكرانيا-من-صادرات-الحبوب-بمقدار-النصف-مع-إنهاء-الصفقة--1079897630.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": الضمانات الشفهية التي تتلقاها تركيا من الغرب غير كافية لاستئناف صفقة الحبوب

07:14 GMT 10.08.2023
© Sputnikالتحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب
التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik
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أعلن مصدر مسؤول في أنقرة يشارك في عملية التفاوض مع الغرب بشأن استئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، أن تركيا تلقت ضمانات شفهية لتصدير المنتجات الروسية، لكن هذا لا يكفي لاستئناف صفقة الحبوب.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار في تصريحاته أخيرًا إلى أهمية اتخاذ الغرب خطوات بناءة لاستئناف العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب".
التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
انخفاض مداخيل أوكرانيا من صادرات الحبوب بمقدار النصف مع إنهاء الصفقة
أمس, 05:15 GMT
وأضاف: "المفاوضات مع عدد من الدول الغربية جارية، كما أننا نتلقى ضمانات شفهية من شركائنا، لكن الواقع العملي يدل على أن هذا غير كاف، خاصة عندما يتعلق الأمر أولا باستئناف تفعيل آلية التصدير، ثم جعل هذه العملية مستدامة".
ووفقا للمصدر، فإن الأمم المتحدة تواصل أيضا المفاوضات مع الغرب بشأن تصدير المنتجات الروسية.
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