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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس في الضفة الغربية

لقي شاب فلسطيني مصرعه، اليوم الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة زواتا غرب نابلس. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T05:46+0000

2023-08-10T05:46+0000

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وصرحت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن مقتله، مشيرة إلى أنه من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الشاباك اعتقلا "خلية" فسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنشط في مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية، خططت لتنفيذ عمليات.وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر قضية "الخلية" الفلسطينية رغم اعتقالهم خلال الأشهر القليلة الماضية، على خلفية تخطيطهم لهجمات بتوجيه من شخص يدعى، علام الكعبي، تم ترحيله إلى قطاع غزة، وهو القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسير محرر في صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، التي تم توقيعها في العام 2011، ويتواجد حاليا في لبنان.في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأربعاء، إن المحاكم الإسرائيلية توفر الحماية للإرهابيين اليهود، وذلك بعد إطلاق سراح مستوطنين اثنين متهمين بقتل شاب فلسطيني رميا بالرصاص في الضفة الغربية.وأدانت الخارجية في بيان "بأشد العبارات قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي يحيئيل أندور الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الشهيد الفتى قصي معطان في قرية برقة بالقرب من رام الله، واكتفت باخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية"، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.

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