https://sputnikarabic.ae/20230810/مقتل-20-عسكريا-وإصابة-10-آخرين-في-كمين-تعرضت-له-حافلة-كانت-تقلهم-في-ريف-دير-الزور-الشرقي---عاجل-1079969345.html

مقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين بريف‌ دير الزور الشرقي

مقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين بريف‌ دير الزور الشرقي

أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف‌ دير الزور الشرقي. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T22:54+0000

2023-08-10T22:54+0000

2023-08-10T23:10+0000

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دمشق- سبوتنيك. وأوضح المصدر إن "مسلحين تابعين لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية 'تي2' في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي".يذكر أن اشتباكات داخلية عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت، يوم 25 يوليو/ تموز، بين مجموعات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول النفط والغاز في ريف دير الزور، شرقي سوريا.وأسفرت الاشتباكات المتواصلة حتى إعداد هذا التقرير، عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، مع توسع رقعة الاشتباكات التي اندعلت على خلفية السيطرة والنفوذ وتوزيع النفط السوري المسروق، وتقاسم الثروات في المنطقة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف دير الزور، أن "مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي قتلوا وأصيب عدد آخر، جراء اندلاع اشتباكات عنيفة مازالت مستمرة، عصر الثلاثاء 25 تموز/ يوليو، بين مسلحي ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من جهة، وبين مسلحي " الشرطة العسكرية" وقوات "الأسايش" وقوات "مكافحة الارهاب" المعروفة باسم "الهات"، والتابعة لـ"قسد" أيضا من جهة أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20230718/بالأرقام-هذا-ما-يسرقه-ضباط-الجيش-الأمريكي-من-نفط-دير-الزور-السوري-1079167253.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي