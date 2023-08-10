https://sputnikarabic.ae/20230810/مقتل-20-عسكريا-وإصابة-10-آخرين-في-كمين-تعرضت-له-حافلة-كانت-تقلهم-في-ريف-دير-الزور-الشرقي---عاجل-1079969345.html
مقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين بريف دير الزور الشرقي
مقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين بريف دير الزور الشرقي
أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف دير الزور الشرقي. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T22:54+0000
2023-08-10T22:54+0000
2023-08-10T23:10+0000
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دمشق- سبوتنيك. وأوضح المصدر إن "مسلحين تابعين لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية 'تي2' في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي".يذكر أن اشتباكات داخلية عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت، يوم 25 يوليو/ تموز، بين مجموعات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول النفط والغاز في ريف دير الزور، شرقي سوريا.وأسفرت الاشتباكات المتواصلة حتى إعداد هذا التقرير، عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، مع توسع رقعة الاشتباكات التي اندعلت على خلفية السيطرة والنفوذ وتوزيع النفط السوري المسروق، وتقاسم الثروات في المنطقة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف دير الزور، أن "مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي قتلوا وأصيب عدد آخر، جراء اندلاع اشتباكات عنيفة مازالت مستمرة، عصر الثلاثاء 25 تموز/ يوليو، بين مسلحي ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من جهة، وبين مسلحي " الشرطة العسكرية" وقوات "الأسايش" وقوات "مكافحة الارهاب" المعروفة باسم "الهات"، والتابعة لـ"قسد" أيضا من جهة أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230718/بالأرقام-هذا-ما-يسرقه-ضباط-الجيش-الأمريكي-من-نفط-دير-الزور-السوري-1079167253.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي
مقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين بريف دير الزور الشرقي
22:54 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 23:10 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف دير الزور الشرقي.
دمشق- سبوتنيك. وأوضح المصدر إن "مسلحين تابعين لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية 'تي2' في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي".
يذكر أن اشتباكات داخلية عنيفة بالأسلحة الثقيلة
والخفيفة اندلعت، يوم 25 يوليو/ تموز، بين مجموعات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول النفط والغاز في ريف دير الزور، شرقي سوريا.
وأسفرت الاشتباكات المتواصلة حتى إعداد هذا التقرير، عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، مع توسع رقعة الاشتباكات التي اندعلت على خلفية السيطرة والنفوذ وتوزيع النفط السوري المسروق، وتقاسم الثروات في المنطقة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف دير الزور، أن "مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي قتلوا وأصيب عدد آخر، جراء اندلاع اشتباكات عنيفة مازالت مستمرة، عصر الثلاثاء 25 تموز/ يوليو، بين مسلحي ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من جهة، وبين مسلحي " الشرطة العسكرية" وقوات "الأسايش" وقوات "مكافحة الارهاب" المعروفة باسم "الهات"، والتابعة لـ"قسد" أيضا من جهة أخرى".